Το συμβόλαιο του Ντέγιαν Λόβρεν ολοκληρώνεται και όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν του έχει γίνει πρόταση για την ανανέωσή του.

Ο Κροάτης στόπερ, ο οποίος τον Ιούλιο θα γίνει 37 ετών, έκανε δηλώσεις σε Μέσο της Αιγύπτου για τον Μοχάμεντ Σαλάχ με τον οποίο ήταν συμπαίκτης στη Λίβερπουλ και δεν γινόταν να μην αναφερθεί και στη φετινή σεζόν με τον «δικέφαλο του βορρά».

«Δεν ήταν κακή σεζόν αλλά δεν ήταν και καλή. Οπότε είμαστε κάπου στη μέση. Το πρώτο μισό της σεζόν, μέχρι και τον Δεκέμβριο περίπου, όλα ήταν καλή, ήμασταν συνεχώς στην 1η ή στη 2η θέση. Στο δεύτερο μισό όμως η πορεία μας ήταν πτωτική.

Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο, δεν μπορείς να προβλέψεις τραυματισμούς, δεν μπορείς να προβλέψεις τραγωδίες, επειδή βιώσαμε και τέτοιες, με τους οπαδούς μας που σκοτώθηκαν. Δεν ήταν εύκολη σεζόν στο τέλος, οι τελευταίοι 4-5 μήνες ήταν δύσκολοι», είπε αρχικά ο Λόβρεν και στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ.

«Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότατα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει», ήταν η απάντηση του Κροάτη αμυντικού, τον οποίο ρώτησαν οι Αιγύπτιοι αν θα ήθελε να ξαναπαίξει με τον Σαλάχ, για να δώσει την ακόλουθη απάντηση.

«Ναι, είναι όνειρο. Θα ήταν φανταστικό να παίξω ξανά με τον Μο. Μίλησα πολλές φορές μαζί του. Όλοι συμφωνούμε ότι δεν ήταν η σεζόν του. Δεν ήταν αυτό που ήθελε ούτε αυτό που περίμενε ο κόσμος από εκείνον. Συνήθως όλοι περιμένουν 30 γκολ τον χρόνο από τον Σαλάχ, αλλά φέτος δεν συνέβη αυτό.

Σε κάποια στιγμή είπε «ευχαριστώ, ήταν χαρά μου», αλλά δεν ήταν αυτός ο τρόπος που ήθελε να φύγει. Δεν περίμενε ποτέ να τελειώσει έτσι η ιστορία του στη Λίβερπουλ. Ίσως αν έμενε ο Κλοπ περισσότερο, τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Είναι κρίμα που έφυγε έτσι».