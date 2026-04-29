Ο Σπαλέτι αξιολογεί το ρόστερ της Γιουβέντους ενόψει της νέας σεζόν, ξεχωρίζοντας βασικούς, αμφίβολους και παίκτες που δύσκολα θα παραμείνουν στο πλάνο της ομάδας

Μια φράση του Λουτσιάνο Σπαλέτι αρκεί για να περιγράψει το κλίμα: «Τα επόμενα παιχνίδια θα δείξουν ποιος είναι για τη Γιουβέντους και ποιος όχι». Σαν ένα άτυπο τεστ στο φινάλε της σεζόν, όπου κρίνονται ρόλοι και μέλλοντα. Στην πράξη, βέβαια, ο Ιταλός τεχνικός έχει ήδη σχηματίσει σαφή εικόνα, όμως το μήνυμα λειτουργεί και ως μοχλός πίεσης για όσους βρίσκονται στο όριο.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν κυρίως οι Ντι Γκρεγκόριο και Ντέιβιντ, που καλούνται να αποδείξουν ότι αξίζουν μια θέση στο νέο πρότζεκτ. Την ίδια στιγμή, η Γιουβέντους εξετάζει εναλλακτικές λύσεις — από τον Άλισον για την εστία μέχρι επιθετικές επιλογές όπως οι Λεβαντόφσκι και Κολό Μουανί — χωρίς όμως να αποκλείεται κάποιος από τους υπάρχοντες να κερδίσει την εμπιστοσύνη στο φινάλε. Για αρκετούς άλλους, ωστόσο, τα περιθώρια μοιάζουν ελάχιστα.

Ξεκάθαρες επιλογές μετά το Champions League

Η εικόνα έγινε πιο καθαρή μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, όταν ο Σπαλέτι σταμάτησε τις πολλές αλλαγές. Στα τελευταία παιχνίδια διαμορφώθηκε ένας σταθερός κορμός εννέα βασικών (Καλουλού, Μπρέμερ, Κέλι, ΜακΚένι, Λοκατέλι, Τουράμ, Καμπιάσο, Κονσεϊσάο, Γιλντίζ), με εναλλαγή στον «άσο» και μία βασική διαφοροποίηση στην επίθεση ανάμεσα σε Νταβίντ και Μπογκά.

Οι υπόλοιποι χρησιμοποιήθηκαν μόνο περιστασιακά, όταν προέκυπταν ανάγκες λόγω απουσιών ή τιμωριών, στοιχείο που αποτυπώνει ξεκάθαρα την ιεραρχία.

Η ιδιαίτερη περίπτωση Βλάχοβιτς

Ο Βλάχοβιτς αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο. Οι τραυματισμοί τον κράτησαν πίσω, όμως ο Σπαλέτι εξακολουθεί να τον θεωρεί βασικό κομμάτι της επίθεσης και πιέζει για την παραμονή του. Οι επαφές για νέο συμβόλαιο συνεχίζονται, με τη στάση του παίκτη να παραμένει συγκρατημένη αλλά όχι αρνητική. Η πρόθεση να διαχειριστεί προσωπικά τις διαπραγματεύσεις, καθώς και η άρνησή του να μετακινηθεί σε άλλη ιταλική ομάδα, ενισχύουν την αισιοδοξία των «μπιανκονέρι».

Οι εκτός πλάνων και οι αμφίβολοι

Αντίθετα, αρκετοί παίκτες φαίνεται να μην υπολογίζονται για τη συνέχεια. Ο Κούπμαϊνερς, παρά τη συμμετοχή του, δεν προορίζεται για ρόλο «δεύτερης λύσης», ενώ και ο Γκάτι είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Άλλοι, όπως ο Ζεγκρόβα, δείχνουν ουσιαστικά εκτός σχεδιασμού.

Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τη συνολική αξιολόγηση του ρόστερ, καθώς ο Σπαλέτι δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις περισσότερες καλοκαιρινές μεταγραφές, σε αντίθεση με κάποιες κινήσεις του χειμώνα που απέδωσαν καλύτερα.

Ακόμη κι έτσι, δεν έχουν όλοι οι βασικοί εξασφαλισμένη θέση. Παίκτες όπως ο Τουράμ και ο Καμπιάσο, που αντικαθίστανται συχνότερα, αλλά και ο Κονσεϊσάο λόγω φυσικής κατάστασης, κινούνται σε μια «γκρίζα ζώνη»: σημαντικοί, αλλά όχι αδιαμφισβήτητοι.