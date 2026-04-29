Ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ Κεραμεικού και Πρωτοδικείο Αθηνών ήθελε να κάνει «σαματά και ντόρο», όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών που του πήραν κατάθεση. Η σύλληψή του έγινε τελικά στην Πάτρα, όπου διέφυγε με ταξί, με σκοπό -όπως είπε- να ταξιδέψει στην Ευρώπη.

Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, βρήκαν πάνω του ένα 38άρι περίστροφο με 6 σφαίρες στον μύλο, 12 φυσίγγια περιστρόφου, ένα φυσίγγιο για κυνηγετικό όπλο, ένα εισιτήριο για τη διαδρομή Πάτρα-Ανκόνα με ημερομηνία 29/4, χρηματικό ποσό περίπου 300 ευρώ, ζώνη με θήκη για όπλο και ένα απόκομμα εφημερίδας.

Σχετικά με τα όπλα, ο 89χρονος υποστήριξε ότι τα πήρε πριν από κάποια χρόνια από έναν Ρομά και ότι τροποποίησε την καραμπίνα ο ίδιος.

«Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε»

Εντωμεταξύ, τις τρομακτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στο κατάστημα του ΕΦΚΑ Κεραμεικού περιγράφει μια εργαζόμενη, η οποία βρισκόταν στην αίθουσα την ώρα των πυροβολισμών.

Η κ. Κατερίνα, μιλώντας στο Orange Press Agency από τη συγκέντρωση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ στο υπουργείο Εργασίας, αποτυπώνει τον πανικό που έζησαν οι υπάλληλοι στο Τμήμα Μητρώου, όταν ο ηλικιωμένος δράστης εισέβαλε και άνοιξε πυρ.

«Γίνανε όλα πολύ αστραπιαία. Δεν είχα οπτική εικόνα του ασφαλισμένου που μπήκε στο κτίριο μέσα. Άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό και αστραπιαία κινήθηκα προς τους συναδέλφους να δω τι γίνεται. Ξαφνικά βλέπω την καραμπίνα να περνάει πάνω από το κεφάλι του συναδέλφου και να πυροβολεί μέσα στο χώρο που ήμασταν τέσσερις εργαζόμενοι», περιγράφει η υπάλληλος, φανερά σοκαρισμένη.

Στη συνέχεια, διευκρινίζει πως ο δράστης δεν πυροβόλησε στον αέρα: «Η καραμπίνα πάνω από το κεφάλι ενός εργαζόμενου, σίγουρα δεν σημαδεύει στο ταβάνι. Σημαδεύει ευθεία; Κάτω; Δεν το είδα αυτό, αλλά σίγουρα όχι στο ταβάνι. Η πρώτη σκέψη μου ήταν να γυρίσω λίγο το βλέμμα μου, να δω τους εργαζόμενους στο χώρο που ήμασταν. Είδα ότι όλοι είχαμε σκύψει κάτω από τα γραφεία και ο συνάδελφος που τραυματίστηκε ήταν ακίνητος. Μάλλον από το σοκ που είχε πάθει και ίσως και από το χτύπημα στο πόδι».

Η εικόνα του τραυματισμένου συναδέλφου και ο ήχος των πυροβολισμών προκάλεσαν χάος στο γραφείο του ΕΦΚΑ. «Από εκεί και πέρα βλέπαμε τα αίματα να τρέχουν και πήγαμε να κρυφτούμε γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ την εικόνα, τη στιγμή αν θα ξαναχτυπήσει πάλι, γιατί ήταν απανωτά αυτά. Οι δύο φορές που χτύπησε ήταν απανωτές. Από το πρώτο χτύπημα ο κόσμος απ’ έξω πανικοβλήθηκε. Το δεύτερο χτύπημα ήταν ακαριαίο και ήταν στο χώρο μας μέσα που δουλεύαμε, οπότε η πρώτη μας κίνηση ήταν να καλυφθούμε εμείς και να δούμε τι γίνεται» προσθέτει η εργαζόμενη.

Όπως εξηγεί, ο φόβος παρέλυσε τους πάντες: «Με το αίμα και με την κατάσταση του πανικού που είχε δημιουργηθεί φεύγαμε δεξιά και αριστερά μέσα στο χώρο. Δεν είχα την οπτική εικόνα μετά για να δω αν έφυγε ή δεν έφυγε. Φοβήθηκα, φοβηθήκαμε όλοι μήπως συνεχίσει το χτύπημα».

Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο. «Δεν υπήρχε αστυνομία, δεν υπάρχει στο κτίριο κάλυψη από αστυνομικό. Υπάρχει φύλαξη ιδιωτική αλλά δεν υπάρχει από αστυνομικό. Γι’ αυτό και πέρασε μέσα εύκολα. Ίσως είδε ότι έλειπε από κάτω ο αστυνομικός, ο φρουρός δηλαδή» ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:

«Θέλω να επιστρέψω με ασφάλεια και σιγουριά. Υποχρέωσή μας είναι να εξυπηρετούμε τον πολίτη, αλλά και υποχρέωση της πολιτείας είναι να προφυλάσσει τους εργαζόμενους που δουλεύουν γι’ αυτό. Δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο και με την απειλή καθημερινά τόσων ασφαλισμένων που δεν είμαστε εμείς υπόλογοι για αυτή την κατάσταση που έχουν φτάσει οι άνθρωποι».

Όσο για την κατάσταση του τραυματισμένου συμβασιούχου της ΔΥΠΑ, ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί του. «Περιμένει να δει τι θα γίνει σήμερα γιατί απ’ ό,τι μου είπε το πόδι του είναι γεμάτο από τα σκάγια. Δεν ξέρω κάτι άλλο γιατί είναι πρησμένο αν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή όχι» τόνισε κλείνοντας η κυρία Κατερίνα.