Ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 89χρονου που χθες εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως και με την καραμπίνα του τραυμάτισε πέντε ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, ο 89χρονος κατηγορείται για:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παραμονή οπλοφορία όπλου κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων, μαχαιριού και ρέπλικα

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Η σύλληψη του ηλικιωμένου έγινε μετά από περίπου επτά ώρες αναζητήσεων σε ξενοδοχείο στην Πάτρα απ’ όπου, σύμφωνα με τις αρχές, ετοιμαζόταν να φύγει για την Ιταλία.

Ο 89χρονος, ο οποίος εμφανίζεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πλέον η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την τύχη του.

Ο ίδιος φέρεται να επιμένει πως η αγανάκτηση όπλισε το χέρι του, καθώς οι κινήσεις του ήταν μια προσπάθεια να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο δεν του έδινε μία μικρή σύνταξη, που πίστευε ότι δικαιούται.

Ο 89χρονος φέρεται να λαμβάνει δύο συντάξεις, από ΗΠΑ και Γερμανία όπου έχει εργαστεί στο παρελθόν, και ήθελε να του αναγνωριστεί και στην Ελλάδα σύνταξη.

Μάλιστα, μετά την επίθεση στο Πρωτοδικείο ο υπερήλικας άφησε πίσω του και επιστολή με την οποία απευθύνεται στα ΜΜΕ στην οποία εμφανίζεται να περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετώπισε καταλήγοντας: «Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια – πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια – σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου. Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί. Ο λυσσασμένος, Π.Κ.».

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση»

Σε δήλωσή του, την οποία μετέφερε ο δικηγόρος του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται πως δεν στόχευσε άνθρωπο και κάνει λόγο για μία πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας.

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα μόνο να φοβίσω το σύστημα. 40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια. Το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου, από 472 έγιναν 37. 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές αρχές. Με προσέβαλαν: “Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;”. Πυροβόλησα στο έδαφος. Δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας. Είμαι 90 ετών. Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο. Είχα προειδοποιήσει από το 2019. Με είχαν κλείσει στο Δαφνί. Καταγγέλλω ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στον ΕΦΚΑ», ανέφερε.