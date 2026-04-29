Η ALTERLIFE επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική της πορεία στον χώρο του fitness, έχοντας κατακτήσει τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 100 βραβεία. Στη φετινή διοργάνωση των Fitness Awards, η εταιρεία σημείωσε μία ακόμη εξαιρετική επίδοση, αποσπώντας συνολικά 20 βραβεία, εκ των οποίων τα 13 Gold, καλύπτοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων της και διακρινόμενη σε ιδιαίτερα απαιτητικές κατηγορίες. Παράλληλα, κατέκτησε την κορυφαία διάκριση Company of the Year, επιβεβαιώνοντας τη συνολική της υπεροχή στον κλάδο.

Η σημαντική αυτή αναγνώριση αντικατοπτρίζει τη στρατηγική επένδυση της ALTERLIFE στην ποιότητα των υπηρεσιών, την εμπειρία των μελών και την ανάπτυξη των ανθρώπων της, μέσα από ένα συνεχώς εξελισσόμενο δίκτυο σύγχρονων γυμναστηρίων.

Σήμερα, η εταιρεία αριθμεί 49 ιδιόκτητα και 41 συνεργαζόμενα γυμναστήρια, εξυπηρετώντας περισσότερα από 165.000 ενεργά μέλη σε ολοκληρωμένη εμπειρία άσκησης.

Η εταιρεία έχει επενδύσει €20 εκατ. τα τελευταία δύο χρόνια σε νέα γυμναστήρια και ανακαινίσεις. Επίσης φέρει πιστοποίηση Great Place to Work®, διεθνή αναγνώριση για εργασιακό περιβάλλον.

Υπηρεσίες:

— Group Personal: ολιγομελή τμήματα, εξατομικευμένη προπόνηση

— Pilates Reformer & Cadillac: ενδυνάμωση, ευλυγισία, ισορροπία— Κλασικό Γυμναστήριο: δύναμη, cardio, ελεύθερα βάρη.

Η κατάκτηση των 100+ βραβείων αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ALTERLIFE και ενισχύει το όραμά της να φέρει την άσκηση πιο κοντά στην καθημερινότητα κάθε ανθρώπου.

