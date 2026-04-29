Έντονη κινητοποίηση των Αρχών προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 20χρονος νεαρός απειλεί ότι θα πηδήξει από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Ο 20χρονος πετάει με μανία διάφορα αντικείμενα στον δρόμο, ενώ νωρίτερα πέταξε δύο καρέκλες, και ένα τραπεζάκι, όπως αναφέρει το rthess.gr

Ο νεαρός βρίσκεται σε κατάσταση σοκ σε μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού Κασσάνδρου, ενώ έχει μείνει χωρίς μπλούζα και περιφέρεται.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Ο νεαρός φέρεται να έχει ζητήσει και ψυχολόγο. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει τον δρόμο ώστε να μην περνάνε οχήματα και πεζοί, σύμφωνα με το thestival.gr.