Η FIFA προχώρά σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησής της κατά 15% προς τις 48 χώρες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Βρισκόμαστε στα τέλη Απριλίου και ενώ το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα ξεκινήσει κοντά στα μέσα Ιουνίου (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου). Ένας θεσμός τον οποίο θα συνδιοργανώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς και θα είναι το πρώτο στην ιστορία με 48 ομάδες.

Η FIFA από την πλευρά της αύξησε το χρηματικό έπαθλο που θα διατεθεί στους συμμετέχοντες κατά 15%. Αυτή η συνολική κατανομή θα φτάσει σε ένα ποσό περίπου τα 774 εκατομμύρια ευρώ (871 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με την απόφαση της Ομοσπονδίας.

Ο προϋπολογισμός «προετοιμασίας» αυξάνεται από 1,3 εκατομμύρια ευρώ στο ποσό των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και ο προϋπολογισμός «συμμετοχής» από τα 7,7 στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξάνονται επίσης τα ποσά και για άλλους τομείς και ακόμα και για το σκέλος των εισιτηρίων.