Ένα τραγικό δυστύχημα με ένα διθέσιο αεροσκάφος σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Parafield της Αδελαΐδας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου και του επιβάτη.

Το αεροσκάφος έπεσε σε υπόστεγο του αεροδρομίου τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ εκδηλώθηκε και μεγάλη πυρκαγιά και πυκνό νέφος καπνού που ήταν ορατό από χιλιόμετρα μακριά.

Η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι «οι δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος υπέκυψαν στα τραύματά τους επί τόπου» λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης και της φωτιάς. Παράλληλα, «αρκετοί εργαζόμενοι στο έδαφος τραυματίστηκαν», με ορισμένους να νοσηλεύονται με εγκαύματα και έντονη εισπνοή καπνού. «Ένας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι δύο σε σοβαρή».

At least two people lost life and 11 have been hospitalized after a twin-engine Diamond DA42 aircraft (VH-YQP) crashed into hangar at Parafield Airport in Adelaide, Australia, and caused a big fire earlier today.



Massive black smoke plumes visible from the area, evacuations… pic.twitter.com/HTj5gDaZPw — FL360aero (@fl360aero) April 29, 2026

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Νότιας Αυστραλίας, «στο σημείο επιχειρούσαν 55 πυροσβέστες με 14 οχήματα, αντιμετωπίζοντας τεράστιες φλόγες», οι οποίες ενισχύθηκαν από την ποσότητα καυσίμων που υπήρχαν στο υπόστεγο. Επιπλέον, λόγω της θέσης του ατυχήματος, βασικός εξοπλισμός πυρόσβεσης, όπως το σύστημα καταιονισμού, δεν ήταν λειτουργικός. «Οι πυροσβέστες χρειάστηκε επίσης να απομακρύνουν φοιτητές πιλότους από το κτίριο, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές», ενώ τρία από τα πέντε αεροσκάφη που βρίσκονταν εκεί καταστράφηκαν από τη φωτιά.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Πίτερ Μαλιναουσκας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ η Αυστραλιανή Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) ανακοίνωσε ότι ξεκινά πλήρη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, με ειδική ομάδα ερευνητών να μεταβαίνει στο σημείο.

Παράλληλα, οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή λόγω της αυξημένης κίνησης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και της περιορισμένης ορατότητας από τον καπνό, σύμφωνα με το 7news.com.