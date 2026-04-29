Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Βινσέντ Κομπανί, εξέφρασε τα παράπονα του για το πέναλτι που κέρδισε η Παρί Σεν Ζερμέν, στον μεταξύ τους αγώνα για τα ημιτελικά του Champions League.

Ο αγώνας μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπάγερν Μονάχου για τα ημιτελικά του Champions League τελείωσε στο 5-4 υπέρ της Παρί ωστόσο ο τεχνικός των Βαυαρών είχε τα παράπονά του.

Ο Κομπανί ήταν φανερά ενοχλημένος με το πέναλτι που δόθηκε για χέρι του Ντέιβις, καθώς προσπάθησε να μπλοκάρει μια σέντρα του Ντεμπελέ: «Νομίζω ότι το πέναλτι που δόθηκε υπέρ της Παρί είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο. Απ’ όσο το είδα, η μπάλα φαίνεται να χτύπησε πρώτα το σώμα και μετά το χέρι, και αν ισχύει αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρξει πέναλτι. Ξέρω ότι όλα μπορούν να συμβούν και όμως, αν κοιτάξουμε προσεκτικά το βίντεο, μπορεί να υπήρξε κάποιο λάθος στην απόφαση».

Στην συνέχεια σχολίασε ότι «κανονικά, όταν δέχεσαι πέντε γκολ σε έναν ημιτελικό, μένεις εκτός. Αλλά εμείς σκοράραμε τέσσερα και θα μπορούσαμε να είχαμε προσθέσει κι άλλα. Στο 5-2 θα ήταν δύσκολο. Αλλά τώρα, ουσιαστικά, είναι 1-0. Θα δώσουμε τα πάντα. Ακόμα κι αν χρειαστεί να ‘πεθάνουμε στο γήπεδο’».