Ο κόουτς Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του για τη νίκη επί της Βαλένθια και έθεσε τους στόχους για την συνέχεια ως προς τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη νίκη στη σειρά των αγώνων απέναντι στη Βαλένθια, πλην όμως ο Τούρκος τεχνικός του έδωσε μία άλλη προσέγγιση μιλώντας στους παίκτες του μετά το ματς. Φυσικά τους έδωσε συγχαρητήρια.

Ειδικότερα ο Έργκιν Αταμάν είπε στα αποδυτήρια: «Έχουμε την εμπειρία των play – offs, Είναι μόνο ένα παιχνίδι. Κερδίσαμε μόνο ένα παιχνίδι, πρέπει να ξεκουραστούμε, να συγκεντρωθούμε και να αναλύσουμε. Είχαμε τον έλεγχο σε όλο το παιχνίδι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο επιθετικά δεν παίξαμε καλά.

Κάναμε πολλά λάθη. Αρνηθήκαμε να πάρουμε τα ελεύθερα σουτ. Κερδίσαμε με την άμυνά μας, αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναλύσουμε καλύτερα αυτό το παιχνίδι. Είναι μόνο το 1-0 και πρέπει να ξεκουραστούμε. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα πάμε στην Αθήνα, έχοντας νικήσει στα δύο (πρώτα) παιχνίδια. Τώρα θα επικεντρωθούμε στο επόμενο ματς, την Πέμπτη.

Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Αμυντικά, δεν τους αφήσαμε να βρουν εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εύκολοι πόντοι στο αιφνιδιασμό. Συγχαρητήρια»!