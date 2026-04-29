Στα δέκα μεγαλύτερα κλαμπ που δεν έχουν κατακτήσει το Champions League συμπεριέλαβε τον Παναθηναϊκό το «Athletic», σε σχετικό αφιέρωμα.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έχει μπει στην τελική ευθεία καθώς έχουμε φτάσει στους ημιτελικούς και το «Athletic» αποφάσισε να εστιάσει στα μεγαλύτερα κλαμπ που δεν έχουν καταφέρει να σηκώσουν την κούπα.

Ανάμεσα σε αυτά, ανάμεσα στα δέκα μεγαλύτερα συγκεκριμένα, το «Athletic» κατατάσσει και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει φτάσει μία φορά ως τον τελικό (1971) και δύο φορές μέχρι τους ημιτελικούς (1985, 1996).

Στη λίστα, πλην του Παναθηναϊκού, συμπεριλήφθηκαν οι Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ, Τότεναμ, Βαλένθια, Άντερλεχτ, Σεντ Ετιέν, Ντιναμό Κιέβου, Ρόμα και Ρεμς.