Στα δέκα μεγαλύτερα κλαμπ που δεν έχουν κατακτήσει το Champions League συμπεριέλαβε τον Παναθηναϊκό το «Athletic», σε σχετικό αφιέρωμα.
Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έχει μπει στην τελική ευθεία καθώς έχουμε φτάσει στους ημιτελικούς και το «Athletic» αποφάσισε να εστιάσει στα μεγαλύτερα κλαμπ που δεν έχουν καταφέρει να σηκώσουν την κούπα.
Ανάμεσα σε αυτά, ανάμεσα στα δέκα μεγαλύτερα συγκεκριμένα, το «Athletic» κατατάσσει και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει φτάσει μία φορά ως τον τελικό (1971) και δύο φορές μέχρι τους ημιτελικούς (1985, 1996).
Στη λίστα, πλην του Παναθηναϊκού, συμπεριλήφθηκαν οι Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ, Τότεναμ, Βαλένθια, Άντερλεχτ, Σεντ Ετιέν, Ντιναμό Κιέβου, Ρόμα και Ρεμς.
Atletico Madrid host Arsenal in the first leg of their Champions League semi-final tonight. A place in the final in Budapest at the end of the month is at stake, of course, but so too is club history.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 29, 2026
