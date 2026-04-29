Viral στα κοινωνικά δίκτυα έγινε ανάρτηση εκπροσώπου διεθνούς εμπορίου της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο οποίος διαμαρτύρεται επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει την ονομασία «Φέτα» ως προϊόν με γεωγραφική ένδειξη, παρότι, όπως υποστηρίζει, «δεν υπάρχει περιοχή “Φέτα” στην Ελλάδα».

Στην ανάρτησή του κατηγορεί την ΕΕ ότι επιβάλλει «παράλογους κανόνες» και πιέζει τρίτες χώρες να τους υιοθετήσουν, αποκλείοντας έτσι τους Αμερικανούς παραγωγούς από βασικές αγορές μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιούν συγκεκριμένους όρους για το τυρί.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος επικρίνει ευθέως το ευρωπαϊκό σύστημα προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ), υποστηρίζοντας ότι όροι όπως «φέτα» λειτουργούν διεθνώς ως γενικοί περιγραφικοί όροι και δεν θα έπρεπε να δεσμεύονται αποκλειστικά από την ΕΕ.

Επιπλέον, κατηγορεί τις Βρυξέλλες ότι αξιοποιούν τις εμπορικές συμφωνίες για να επιβάλουν τις δικές τους ρυθμίσεις σε τρίτες χώρες, περιορίζοντας τις εξαγωγικές δυνατότητες των αμερικανικών γαλακτοκομικών προϊόντων.

9/10: When an American tries to export remanufactured goods, such as earthmoving equipment, automotive parts, and medical equipment to Brazil, they face hefty restrictions.



And how about when the remanufactured goods meet “as new” specifications? Still the same restrictions! — United States Trade Representative (@USTradeRep) April 27, 2026

Η ανάρτησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις χρηστών στο Χ, με πολλούς να του υπενθυμίζουν ότι και η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ απαιτεί κάθε ουίσκι που φέρει την ένδειξη «bourbon» να παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες – παρότι δεν υπάρχει «περιοχή Μπέρμπον» στην αμερικανική επικράτεια. Με δηκτικό ύφος, σχολίασαν πως τα επιχειρήματα της Ουάσιγκτον για τη φέτα υπονομεύονται από το ίδιο το νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ για προστατευόμενα αλκοολούχα ποτά.

Η Ελλάδα έχει ήδη κερδίσει τη νομική μάχη για τη φέτα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2002 και οριστικά το 2005, εξασφαλίζοντας την καταχώρισή της ως ΠΟΠ και το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της ονομασίας εντός της ΕΕ για τυρί από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα.

Η απόφαση στηρίχθηκε στο ότι η φέτα συνδέεται με τη συγκεκριμένη ελληνική χλωρίδα, τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και το μείγμα γάλακτος, στοιχεία που την καθιστούν μοναδική και όχι απλώς ένα λευκό, άλμης τυρί, όπως αντιμετωπίζεται στις ΗΠΑ.

Η διαμάχη για τα τυριά, με αιχμή τη φέτα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη, χρόνια αντιπαράθεση ΕΕ–ΗΠΑ για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα δικαιώματα χρήσης ονομασιών όπως «Parmesan», «Asiago» και άλλων εμβληματικών ευρωπαϊκών προϊόντων. Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον επιχειρούν να «κλειδώσουν» τους δικούς τους κανόνες σε διεθνείς αγορές, με την ΕΕ να υπερασπίζεται σθεναρά το καθεστώς ΠΟΠ και τις ΗΠΑ να πιέζουν ώστε οι συγκεκριμένες ονομασίες να θεωρηθούν γενικές και ελεύθερες προς χρήση.