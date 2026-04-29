Νέα πολιτικά δεδομένα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του MEGA Channel την Τετάρτη 29 Απριλίου, αποτυπώνοντας τη στιγμιαία εικόνα που έχουν οι πολίτες για τη χώρα, τη διακυβέρνησή της και την οικονομία.

Η έρευνα δείχνει πως το 66% των πολιτών εκτιμά ότι τα πράγματα στη χώρα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 28% θεωρεί ότι υπάρχει βελτίωση. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δύο δηλώνει ότι η προσωπική του οικονομική κατάσταση έχει επιδεινωθεί, με μόνο το 16% να βλέπει θετική μεταβολή.

Κυρίαρχο πρόβλημα παραμένει το κόστος ζωής και τα οικονομικά ζητήματα, χωρίς ωστόσο να περνά απαρατήρητη και η δυσαρέσκεια για ζητήματα θεσμών και διαφθοράς. Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες καταγράφουν θετικό αντίκτυπο στην γνώμη των πολιτών.

Δημοτικότητα πολιτικών προσώπων

Στις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει πρώτη, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να ακολουθεί και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει με ποσοστό 26% ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με μονοψήφιο ποσοστό στο 7% και ακολουθούν οι Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκος Βελόπουλος με ποσοστό μόλις 6%.

Η πρόθεση ψήφου των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 21,5%, καταγράφοντας μικρές απώλειες, ενώ ενισχυμένα εμφανίζονται το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση και η αδιευκρίνιστη ψήφος. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστό 11,3% ελαφρώς ενισχυμένο, ενώ τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 7,8%, που παρουσιάζει επίσης μικρές απώλειες.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 7,7% και ελαφρώς ενισχυμένο ποσοστό, όπως και το ΚΚΕ με ποσοστό 6,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 4%, ενώ εκτός Βουλής παραμένουν τα υπόλοιπα κόμματα.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Metron Analysis τοποθετεί τη Νέα Δημοκρατία στο 28,6%, ποσοστό κάτω από το όριο αυτοδυναμίας. Το ΠΑΣΟΚ προσεγγίζει το 15%, ενώ η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας κινούνται σε διψήφια ποσοστά με 10,2% και 10,4% αντίστοιχα.

Στην ερώτηση εάν είναι οι πολίτες υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας ή αυτοδύναμεων κυβερνήσεων, με μικρή πλειοψηφία 53% ο κόσμος τάσσεται υπέρ των συνεργασιών και το 47% υπέρ των αυτοδύναμεων κυβερνήσεων.

Εντυπωσιακά αρνητικό είναι τιο ποσοστό των πολιτών που θεωρούν απίθανο να ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, συγκεντρώνοντας ποσοστό 78%. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα για το κόμμα της κας Καρυστιανού με το 71% των πολιτών να θεωρούν απίθανο να ψηφίσουν το νέο της κόμμα.