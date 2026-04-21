Η Real Polls πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση με τις απαντήσεις να δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Επίσης, περιλαμβάνει και μια ερώτηση για το πόσοι Έλληνες έχουν ζητήσει ρουσφέτι.

Πιο αναλυτικά, η πρόβλεψη αποτελέσματος έδειξε τα εξής αποτελέσματα:

Νέα Δημοκρατία: 30,6%

ΠΑΣΟΚ: 15,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,7%

Ελληνική Λύση: 7%

ΚΚΕ: 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,1%

Φωνή Λογικής: 3,7%

ΜέΡΑ 25: 5,4%

Δημοκράτες: 1,9%

Νέα Αριστερά: 0,6%

Νίκη: 0,8%

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 24,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,1%

Ελληνική Λύση: 5,8%

ΚΚΕ: 5,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

ΜέΡΑ 25: 3,4%

Φωνή Λογικής: 2,7%

Δημοκράτες: 1,5%

Νίκη: 0,8%

Νέα Αριστερά: 0,6%

Επιπλέον, η έρευνα της Real Polls που έγινε για το protagon.gr, περιείχε και ερώτηση για το ρουσφέτι.

Το 59,1% απάντησε ότι ποτέ δεν έχει ζητήσει στη ζωή του, το 9,4% είπε ευθέως ότι το έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά, ενώ το 29,2% απάντησε ότι κάποιο δικό του άτομο έχει ζητήσει ρουσφέτι.

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης της Real Polls: