Η Real Polls πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση με τις απαντήσεις να δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Επίσης, περιλαμβάνει και μια ερώτηση για το πόσοι Έλληνες έχουν ζητήσει ρουσφέτι.
Πιο αναλυτικά, η πρόβλεψη αποτελέσματος έδειξε τα εξής αποτελέσματα:
Νέα Δημοκρατία: 30,6%
ΠΑΣΟΚ: 15,3%
Πλεύση Ελευθερίας: 10,7%
Ελληνική Λύση: 7%
ΚΚΕ: 6,3%
ΣΥΡΙΖΑ: 5,1%
Φωνή Λογικής: 3,7%
ΜέΡΑ 25: 5,4%
Δημοκράτες: 1,9%
Νέα Αριστερά: 0,6%
Νίκη: 0,8%
Η πρόθεση ψήφου:
Νέα Δημοκρατία: 24,6%
ΠΑΣΟΚ: 10,4%
Πλεύση Ελευθερίας: 6,1%
Ελληνική Λύση: 5,8%
ΚΚΕ: 5,4%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%
ΜέΡΑ 25: 3,4%
Φωνή Λογικής: 2,7%
Δημοκράτες: 1,5%
Νίκη: 0,8%
Νέα Αριστερά: 0,6%
Επιπλέον, η έρευνα της Real Polls που έγινε για το protagon.gr, περιείχε και ερώτηση για το ρουσφέτι.
Το 59,1% απάντησε ότι ποτέ δεν έχει ζητήσει στη ζωή του, το 9,4% είπε ευθέως ότι το έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά, ενώ το 29,2% απάντησε ότι κάποιο δικό του άτομο έχει ζητήσει ρουσφέτι.
Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης της Real Polls: