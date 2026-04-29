Οι διακοπές μπορεί να είναι γεμάτες νέες εμπειρίες, όμως η άγνοια ενός τόπου συχνά μετατρέπει τους τουρίστες σε εύκολους στόχους για απατεώνες, όπως αναφέρει η βρετανική daily mail. Τα περιστατικά ταξιδιωτικής απάτης έχουν αυξηθεί δραματικά, έως και 900% μέσα σε 18 μήνες, με τις απώλειες να φτάνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ μόνο το 2024. Οι μέθοδοι γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες, αφήνοντας πολλούς ταξιδιώτες χωρίς χρήματα ή πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

«Φιλικοί» πορτοφολάδες και τεχνικές απόσπασης προσοχής

Σε τουριστικά hotspots όπως η Βαρκελώνη και η Ρώμη, οι πορτοφολάδες δρουν οργανωμένα. Δεν περιορίζονται πλέον σε μια γρήγορη κλοπή, αλλά χρησιμοποιούν σύνθετες τεχνικές: ρίχνουν ποτά ή φαγητό πάνω στο θύμα, σκηνοθετούν πτώσεις ή δημιουργούν χάος για να αποσπάσουν την προσοχή. Μέσα σε δευτερόλεπτα, συνεργοί αφαιρούν πορτοφόλια ή κινητά, συχνά χωρίς το θύμα να το αντιληφθεί άμεσα.

Το κόλπο με τα «περιττώματα πουλιών»

Μια παλιά αλλά αποτελεσματική απάτη επανεμφανίζεται σε πόλεις όπως το Λονδίνο. Οι δράστες ρίχνουν πάνω στον τουρίστα ουσίες που μοιάζουν με περιττώματα και εμφανίζονται ως «καλοί Σαμαρείτες» για να βοηθήσουν στον καθαρισμό. Στην πραγματικότητα, εκμεταλλεύονται τη σύγχυση και την αηδία της στιγμής για να κλέψουν αντικείμενα αξίας.

Υπερχρεώσεις-σοκ με κάρτες

Οι απάτες με POS αποτελούν μία από τις πιο επικίνδυνες σύγχρονες μεθόδους. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τουρίστας που χρεώθηκε περίπου 1.500 λίρες για ένα κεμπάπ στην Κοπακαμπάνα, επειδή το μηχάνημα πληρωμής ήταν πειραγμένο. Σε άλλη περίπτωση, κάποιος πλήρωσε σχεδόν 3.000 λίρες για ένα καλαμπόκι. Οι ειδικοί τονίζουν ότι πρέπει πάντα να ελέγχεται το ποσό στην οθόνη πριν εισαχθεί το PIN και να αποφεύγονται συναλλαγές στον δρόμο.

«Βοηθοί» φωτογραφιών και παγίδες σε αξιοθέατα

Σε μέρη όπως οι Πυραμίδες της Γκίζας, ντόπιοι προσφέρονται να βοηθήσουν με φωτογραφίες ή να δείξουν «καλά σημεία». Στη συνέχεια απαιτούν χρήματα με επιθετικό τρόπο, δημιουργώντας πίεση στον τουρίστα να πληρώσει για να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση.

Το «δωρεάν» βραχιολάκι που δεν είναι δωρεάν

Σε περιοχές όπως η Μονμάρτ, απατεώνες πλησιάζουν τουρίστες και δένουν στον καρπό τους ένα «δωρεάν» βραχιολάκι. Αμέσως μετά απαιτούν πληρωμή, συχνά περικυκλώνοντας το θύμα για εκφοβισμό. Η καλύτερη άμυνα είναι να αποφεύγεται κάθε επαφή και να λέγεται ξεκάθαρα «όχι».

Ταξί και εφαρμογές: όταν η διαδρομή γίνεται παγίδα

Σε πολλές χώρες, οδηγοί ταξί αρνούνται να χρησιμοποιήσουν ταξίμετρο ή παίρνουν μεγαλύτερες διαδρομές για να αυξήσουν την τιμή. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου οδηγοί εφαρμογών ζητούν επιπλέον χρήματα εκτός εφαρμογής ή ακυρώνουν διαδρομές για να χρεώσουν τον επιβάτη. Η προσοχή στις πληρωμές και η χρήση μόνο επίσημων εφαρμογών είναι κρίσιμη.

Ψεύτικα καταλύματα και κρατήσεις με… AI

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τις απάτες πιο πειστικές. Ψεύτικες ιστοσελίδες και αξιολογήσεις οδηγούν ταξιδιώτες να πληρώνουν προκαταβολές για καταλύματα που δεν υπάρχουν. Η συμβουλή των ειδικών είναι σαφής: κράτηση μόνο μέσω αξιόπιστων πλατφορμών και αποφυγή τραπεζικών μεταφορών εκτός συστήματος.

Ψεύτικοι ξεναγοί και «ευκαιρίες» που κοστίζουν

Σε δημοφιλείς προορισμούς εμφανίζονται άτομα που παριστάνουν τους επίσημους ξεναγούς. Συχνά δίνουν λανθασμένες πληροφορίες ή οδηγούν τους τουρίστες σε ακριβά καταστήματα από τα οποία λαμβάνουν προμήθεια, απαιτώντας στη συνέχεια υψηλές αμοιβές.

Το κόλπο με τα χαρτονομίσματα

Σε αγορές ή ταξί, απατεώνες εκμεταλλεύονται τη σύγχυση με το ξένο νόμισμα. Ανταλλάσσουν χαρτονομίσματα ή ισχυρίζονται ότι τους δόθηκε μικρότερο ποσό, αποσπώντας επιπλέον χρήματα χωρίς το θύμα να το καταλάβει άμεσα.

Οι ειδικοί συμφωνούν σε ένα βασικό σημείο: η πρόληψη είναι το κλειδί. Επαγρύπνηση, έλεγχος συναλλαγών και αποφυγή υπερβολικής εμπιστοσύνης σε αγνώστους μπορούν να κάνουν τη διαφορά. «Αν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και απομακρυνθείτε», τονίζουν, μια απλή συμβουλή που μπορεί να σώσει τις διακοπές σας.