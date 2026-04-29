Τη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν μέχρι την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να άρει τα περιοριστικά μέτρα κατά της Τεχεράνης όσο δεν υπάρχει νέα συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός λειτουργεί ως βασικό εργαλείο πίεσης.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ και τα ιρανικά λιμάνια έχει αποδειχθεί «πιο ισχυρός από τους βομβαρδισμούς», καθώς, όπως είπε, έχει πλήξει σε βάθος την ιρανική οικονομία. Περιέγραψε την οικονομία του Ιράν ως «ασφυκτική», τονίζοντας ότι η διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου στερεί από την Τεχεράνη κρίσιμα έσοδα και περιορίζει τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τις ένοπλες δυνάμεις και τους περιφερειακούς της συμμάχους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιρανική ηγεσία επιδιώκει πλέον επειγόντως την επίτευξη συμφωνίας προκειμένου να αρθεί ο αποκλεισμός, καθώς οι πιέσεις στον ενεργειακό τομέα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Ο Τραμπ προειδοποίησε μάλιστα ότι οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν «κινδυνεύουν να καταρρεύσουν σύντομα», εάν η χώρα δεν αποκτήσει ξανά πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για εξαγωγή πετρελαίου.

Το ισραηλινό δίκτυο μετέδωσε ότι οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ συνιστούν ουσιαστικά απόρριψη της τελευταίας ιρανικής πρότασης που διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον μέσω μεσαζόντων. Η πρόταση της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προέβλεπε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού σε πρώτη φάση, με τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα να μετατίθενται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Με τη δημόσια τοποθέτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κλείνει την πόρτα σε ένα τέτοιο «σταδιακό» σενάριο, επαναλαμβάνοντας ότι οποιαδήποτε αποκλιμάκωση στον ναυτικό αποκλεισμό θα συνδεθεί άμεσα με μια συνολική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Οι δηλώσεις του εντάσσονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στον Περσικό Κόλπο, με τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ να κρατά σε επιφυλακή τις διεθνείς αγορές ενέργειας.