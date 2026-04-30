Την επικαιροποιημένη εικόνα της οικονομίας και των δημοσιονομικών μεγεθών αποκαλύπτει η Ετήσια Έκθεση Προόδου του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου (ΜΔΔΣ) που καταθέτει σήμερα, 30 Απριλίου, στις Βρυξέλλες το Υπουργείο Οικονομικών. Με τις νέες εκτιμήσεις για το 2026, η ανάπτυξη χαμηλώνει κατά μισή μονάδα και ο πληθωρισμός κάνει άλμα ως αποτέλεσμα της ενεργειακής αναταραχής που έχει πυροδοτήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στο αναθεωρημένο σχέδιο περιλαμβάνονται τα απολογιστικά στοιχεία του 2025, οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις, η πορεία των καθαρών πρωτογενών δαπανών και η εκτίμηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες.

Η βασική αναθεώρηση αφορά το 2026. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη υποχωρεί στο 2% από 2,4% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός, ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύεται στο 3,2% αντί να πέσει στο 2,2% που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Η έκθεση περιγράφει επίσης τα νέα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί, με τα οποία η ανάπτυξη συγκρατείται τελικά στο 2%, αντί της πτώσης στο 1,7% που ελλόχευε αν δεν υπήρχε παρέμβαση. Οι εκτιμήσεις βασίζονται στην παραδοχή ότι η μέση τιμή αργού Brent θα κινηθεί φέτος στα 89 δολάρια το βαρέλι, υπόθεση που ωστόσο τα σημερινά δεδομένα των διεθνών αγορών δεν επιβεβαιώνουν.

Πρωτογενές πλεόνασμα

Στο δημοσιονομικό σκέλος, το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 αναθεωρείται ανοδικά, στο 3,2% του ΑΕΠ από 2,8% που ίσχυε προηγουμένως, με πρόβλεψη για το ίδιο επίπεδο και το 2027, χωρίς ωστόσο να ενσωματώνονται νέα μέτρα για το επόμενο έτος. Το δημόσιο χρέος αναθεωρείται χαμηλότερα, στο 136,8% του ΑΕΠ για το 2026 (από 138,2%) και στο 130,3% για το 2027, ενώ το ονομαστικό ΑΕΠ εκτιμάται στα 261,3 δισ. ευρώ φέτος και στα 272,8 δισ. ευρώ το επόμενο έτος.

Δημοσιονομικός χώρος

Η έκθεση αποκαλύπτει παράλληλα και το περιθώριο των καθαρών πρωτογενών δαπανών για νέες παροχές. Μετά τα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα, η Ελλάδα απέχει κατά 0,1% του ΑΕΠ από το όριο δαπανών για το 2026, δηλαδή διατηρεί περιθώριο περίπου 200 εκατ. ευρώ. Για το 2027, το περιθώριο αυτό διευρύνεται στο 0,4% του ΑΕΠ, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, αποτυπώνεται η αναβάθμιση του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα 7 δισ. ευρώ από 6,35 δισ. ευρώ, με μόνιμο χαρακτήρα για τα επόμενα χρόνια, καθώς ενσωματώνονται νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Η αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με τις νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις και τα ήδη εξαγγελθέντα μέτρα, αποτελεί το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τη βελτίωση της αναπτυξιακής πρόβλεψης του 2027.