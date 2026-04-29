Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 20χρονος, ο οποίος είχε προκαλέσει κινητοποίηση της αστυνομίας, καθώς πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, στην οδό Κασσάνδρου.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, αστυνομικοί απομάκρυναν τον 20χρονο από το διαμέρισμα και τον οδήγησαν στο Α.Τ. Λευκού Πύργου

Ο 20χρονος πετούσε αντικείμενα στο δρόμο με την αστυνομία να παρεμβαίνει και να κλείνει την κυκλοφορία του δρόμου.

Οι Αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, απομάκρυναν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ τοποθέτησαν προληπτικά δίχτυ προστασία.