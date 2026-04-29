Νέο βίντεο υψηλής ανάλυσης ρίχνει φως στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με την The Washington Post να προχωρά σε λεπτομερή ανάλυση των καρέ.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η στιγμή που ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν εμφανίζεται αιφνιδιαστικά, κρατώντας κυνηγετικό όπλο και κατευθυνόμενος προς σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από το ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το βίντεο διάρκειας μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων δείχνει τον Άλεν να ξεπηδά από πλαϊνή πόρτα και να διανύει περίπου 20 μέτρα τρέχοντας προς τους πράκτορες ασφαλείας. Η κάμερα, τοποθετημένη πάνω από το checkpoint, καταγράφει τουλάχιστον εννέα άτομα προσωπικού, τα περισσότερα εκ των οποίων φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται άμεσα την απειλή.

Ένας μόνο αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας αντιδρά εγκαίρως, τραβώντας το όπλο του σχεδόν ταυτόχρονα με τον δράστη.

Σύμφωνα με την ανάλυση της The Washington Post, στο βίντεο δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Άλεν πυροβόλησε. Δεν διακρίνεται λάμψη από την κάννη του όπλου του, ούτε κάποια άλλη ένδειξη χρήσης του.

Αντίθετα, καταγράφονται τέσσερις διαδοχικές βολές από τον αξιωματικό, μέσα σε μόλις δύο δευτερόλεπτα από τη στιγμή που αντιλήφθηκε την απειλή. Τρεις από αυτές φαίνεται να κατευθύνονται προς την πλευρά άλλων μελών της ασφάλειας, καθώς ο δράστης κινούνταν ανάμεσά τους.

Τραυματισμός πράκτορα και αντικρουόμενα στοιχεία

Παρά τα ευρήματα του βίντεο, οι Αρχές αναφέρουν ότι ακούστηκε πυροβολισμός από τον δράστη, ενώ ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε στο στήθος. Ωστόσο, σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.

Ο τραυματισμένος πράκτορας φέρεται να ανταπέδωσε πυρά, χτυπώντας τον Άλεν πολλές φορές. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε κάλυκας στο όπλο του Άλεν, σημειώνοντας πως οι ερευνητές θεωρούν ότι υπήρξε πυροβολισμός, χωρίς όμως να διευκρινίζεται από πού προήλθε η σφαίρα που τραυμάτισε τον πράκτορα.

Τι δείχνουν τα καρέ της επίθεσης

Στο υλικό φαίνεται ο δράστης να κρατά το όπλο χαμηλά καθώς προσεγγίζει το σημείο ελέγχου. Δύο μέλη της ασφάλειας εκείνη τη στιγμή αποσυναρμολογούν μαγνητική πύλη, ενώ άλλοι στέκονται κοντά σε τοίχο.

Ο αξιωματικός που αντιδρά πρώτος απλώνει το χέρι για το όπλο του, καθώς ο Άλεν πλησιάζει. Οι δύο άνδρες φαίνεται να σηκώνουν τα όπλα τους σχεδόν ταυτόχρονα, όμως μόνο ο αξιωματικός φαίνεται να πυροβολεί, όπως αποτυπώνεται από τις τέσσερις λάμψεις στην κάννη του όπλου του.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες δεν προχώρησαν σε σχολιασμό της ανάλυσης, τονίζοντας μόνο ότι οι διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόζει είναι αυστηρές και δοκιμασμένες.

Ο Άλεν κατηγορείται ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ, καθώς και για πυροβολισμό κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν πλήρως τα γεγονότα και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η επίθεση.