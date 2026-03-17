Η αποψινή βραδιά στο Survivor ήταν γεμάτη ένταση και ανατροπές, με τις εξελίξεις να κρατούν το κοινό σε αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή. Η ψηφοφορία κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού, με την τελευταία ψήφο να καθορίζει την τελική ισορροπία.

Όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός, ο Γιώργος Καραϊσαλίδης αναδείχθηκε ως ο τέταρτος υποψήφιος προς αποχώρηση από την ομάδα των Αθηναίων, ολοκληρώνοντας τη λίστα με τους Αλέξανδρο Τσιλιμίγκρα, Σταύρο Φλώρο, Μάνο Μαλλιαρό και τον ίδιο τον Καραϊσαλίδη, που τίθενται πλέον στην κρίση του κοινού.

Το επεισόδιο σημαδεύτηκε και από την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Αντώνη Νικολόπουλου, ο οποίος ενημέρωσε τους συμπαίκτες του στο Συμβούλιο ότι εγκαταλείπει το παιχνίδι για λόγους υγείας.

Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, μοιράστηκε την απόφασή του λέγοντας: «Από δω και στο εξής, το βιβλίο της ζωής σας θα έχει ένα κεφάλαιο που λέγεται Survivor. Για μένα αυτό το κεφάλαιο είχε πολύ όμορφα πράγματα. Έχω ένα πρόβλημα στο γόνατό μου, διαγνώστηκε με χονδροπάθεια και θα χρειαστεί να αποσυρθώ από το παιχνίδι. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Με θλίβει πάρα πολύ. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό και δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Έχω περάσει πολύ όμορφα με όλους σας. Η ζωή σας έξω δεν έχει χαθεί, απλά έχετε πατήσει παύση. Ζήστε το μέχρι το κόκαλο. Είναι μοναδικό».

Όταν ο Γιώργος Λιανός τον ρώτησε αν είναι σίγουρος, ο Νικολόπουλος ξεκαθάρισε: «Δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Δυστυχώς θα αποχωρήσω».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η στιγμή για τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ, ο οποίος «λύγισε» μπροστά στην κάμερα και μίλησε για τα συναισθήματά του μέσα στο παιχνίδι: «Πώς γίνεται να έρθω πιο κοντά με κάποιον άμα δεν του πω τι συναισθήματα έχω; Άμα δεν του εκφράσω το πόσο μου λείπει η οικογένειά μου, το πόσο μου λείπει η αγκαλιά της κοπέλας μου και όλα αυτά που ζω έξω; Το να ρίχνουμε την ομάδα σαν πρόσχημα ότι θα διαλυθεί επειδή μιλάς έτσι, είναι τουλάχιστον αστείο».

Ο Κούρτοβικ εξήγησε επίσης τον ρόλο που επιλέγει να έχει απέναντι στους συμπαίκτες του: «Πρέπει ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Είμαι μία ομπρέλα που θα πάρει από πάνω της όλα τα βάρη. Ό,τι θα έκανα για τους ανθρώπους μου έξω, το κάνω κι εδώ». Αναγνώρισε ωστόσο και το προσωπικό κόστος αυτής της στάσης: «Έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι δεν πρέπει να είμαι ομπρέλα. Κάνω κακό στον εαυτό μου γενικότερα. Αλλά έτσι έχω μεγαλώσει. Τους ανθρώπους που αγαπάω, τους έχω από κάτω».

Στην παραλία των Αθηναίων, οι εντάσεις δεν έλειψαν ούτε γύρω από την υποψηφιότητα του Μάνου Μαλλιαρού. Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος σχολίασε: «Παιδιά μου, την υποψηφιότητα του Μάνου, είτε το θέλετε να το καταλάβετε είτε όχι, τη δουλεύει ο Σηφάκης εδώ και δύο-τρεις εβδομάδες».

Ο 29χρονος αθλητικογράφος εξήγησε ότι η υποψηφιότητα δεν ήταν τυχαία: «Του έχει κάνει απίστευτο manipulate, τον έχει χειριστεί απίστευτα και έχει κινήσει γη και ουρανό από τώρα για να τον βγάλει υποψήφιο. Όχι σε ένα μήνα από τώρα. Οπότε και το ότι αυτοπροτάθηκε ο Μάνος, δουλειά του Σηφάκη είναι. Και στρατηγική του νίκη. Και σε περίπτωση που φύγει κιόλας ο Μάνος, θα μιλάμε για στρατηγική επιτυχία 100%».

Την ένταση του αγωνιστικού σκηνικού διαδέχτηκαν στιγμές χαράς για την ομάδα των «Μπλε», καθώς ο Γιώργος κέρδισε τον Benzy, χαρίζοντας στην ομάδα του την ασυλία και το έπαθλο φαγητού μετά από μεγάλο διάστημα. Οι πανηγυρισμοί ήταν έντονοι και η νίκη του Γιώργου αποτέλεσε πηγή ενθουσιασμού για τους συμπαίκτες του.