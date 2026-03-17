Καθώς διακινούνται σενάρια για πιθανή πρωτοβουλία του ΟΗΕ που θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Στεφάν Ντουζαρίκ, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Έχουμε δει τις εικασίες που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με μια ενδεχόμενη πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως θα θυμάστε, κατά την προετοιμασία της Πρωτοβουλίας για τη Μαύρη Θάλασσα (Black Sea Grain Initiative), η σιωπή αποδείχθηκε πολύ συχνά η πιο συνετή επιλογή.

Μπορώ να σας πω ότι ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες παραμένει σε πολύ συχνή επικοινωνία με ανώτερους αξιωματούχους της περιοχής και πέραν αυτής.

Δεν πρόκειται να τροφοδοτήσουμε αυτές τις εικασίες και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε διακριτικά. Το διακύβευμα είναι υπερβολικά υψηλό» ανέφερε.