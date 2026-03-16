Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews το βράδυ της Δευτέρας για την επικείμενη ενεργειακή κρίση που προκαλεί η εκρηκτική άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η γενικότερη ένταση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να παρέμβει όταν ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα. «Είμαι επιφυλακτικός γιατί είναι άσχημο για κάποιον σε κυβερνητικό πόστο να καλλιεργεί προσδοκίες όταν όλα αυτά δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Είμαστε σε φάση που τα μελετάμε – όχι μόνο εμείς, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Πάντως καταλαβαίνω ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι για μια περιορισμένη χρονική περίοδο και στοχευμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης στη χώρα μας, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι «προφανώς επηρεάζει τη χώρα μας, όπως και όλες τις άλλες χώρες», προσθέτοντας ότι η έκταση της επίδρασης θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Σε ερώτηση για πιθανές συγκρίσεις με την ενεργειακή κρίση του 2022, τόνισε ότι οι καταστάσεις δεν είναι συγκρίσιμες, αφού τότε η κρίση κράτησε πολλούς μήνες, ενώ τώρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαρκεί λίγο πάνω από δύο εβδομάδες. Ωστόσο, επεσήμανε ότι «δεν μπορεί να περάσει κανείς αυτή την κρίση αβρόχοις ποσί».

Σχετικά με τον κίνδυνο μιας νέας πληθωριστικής κρίσης και την έντονη ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση «κινήθηκε αμέσως στο επίπεδο της αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας και γι αυτό το λόγο θεσπίσαμε το πλαφόν, λαμβάνοντας υπόψιν ποιο ήταν το κέρδος και στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και στα πρατήρια βενζίνης αλλά και στο εμπόριο γενικότερα».

Ο ίδιος σημείωσε ότι άλλα μέτρα στήριξης, κυρίως για ευάλωτες ομάδες και όσους πλήττονται περισσότερο από την κρίση, εξετάζονται σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά δεν έχουν ακόμη ληφθεί, καθώς είναι νωρίς και δεν έχουν κατασταλάξει τα πράγματα.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει τώρα τη δυνατότητα να προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις χάρη στα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. «Αν ήμασταν εκεί που ήμασταν την περασμένη δεκαετία ή ακόμα και το 2019, όταν εμείς πήραμε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχαμε αυτά τα περιθώρια… Με βλέπετε όμως επιφυλακτικό, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο για κάποιον που βρίσκεται σε κυβερνητικό πόστο να καλλιεργεί προσδοκίες, έστω και δια της τεθλασμένης, όταν όλα αυτά δεν έχουν οριστικοποιηθεί».

Καταλήγοντας, υπενθύμισε ότι τα μέτρα θα είναι προσωρινά και στοχευμένα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες που θα αναδειχθούν από την εξέλιξη της κρίσης.