Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσε ότι χτύπησε και σκότωσε έναν διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για παραβίαση της εκεχειρίας από την οργάνωση.

Το Σάββατο, όπως αναφέρει ο στρατός, ένας Παλαιστίνιος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

«Σε αντίποινα για την παραβίαση από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς… ο IDF χτύπησε και εξουδετέρωσε τον Καμάλ Αγιάς, έναν σημαντικό διοικητή της μονάδας αντιαρματικών όπλων της Χαμάς», αναφέρει ο στρατός.

Δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η επίθεση.