Η Γούλβς έβγαλε αντίδραση και πήρε τον βαθμό στον αγώνα που έκλεισε την αυλαία της 30ης αγωνιστικής της Premier League. Οι «λύκοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2 εκτός έδρας απέναντι στην Μπρέντφορντ, αλλά παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 17 βαθμούς.
Από την άλλη η Μπρέντφορντ έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει στην πρώτη τετράδα, καθώς πλέον είναι στην έβδομη θέση της βαθμολογίας με 45 βαθμούς.
Η Μπρέντφορντ μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 2-0 με τα γκολ των Καγιόντε στο 22′ και Τιάγκο στο 37’. Στο 44’ ο Άρμστρονγκ μείωσε σε 2-1 και στο 79′ ο Αροκονταρέ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
Τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής:
Σάββατο 14 Μαρτίου
Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0
Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1
Άρσεναλ-Έβερτον 2-0
Τσέλσι-Νιουκάστλ 0-1
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 0-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα 3-1
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 0-0
Λίβερπουλ-Τότεναμ 1-1
Δευτέρα 16 Μαρτίου
Μπρέντφορντ-Γουλβς 2-2
Επόμενη αγωνιστική:
Παρασκευή 20 Μαρτίου
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)
Σάββατο 21 Μαρτίου
Μπράιτον-Λίβερπουλ (14:30)
Φούλαμ-Μπέρνλι (17:00)
Έβερτον-Τσέλσι (19:30)
Λιντς-Μπρέντφορντ (22:00)
Κυριακή 22 Μαρτίου
Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)
Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)