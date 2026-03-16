Η Γούλβς έβγαλε αντίδραση και πήρε τον βαθμό στον αγώνα που έκλεισε την αυλαία της 30ης αγωνιστικής της Premier League. Οι «λύκοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2 εκτός έδρας απέναντι στην Μπρέντφορντ, αλλά παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 17 βαθμούς.

Από την άλλη η Μπρέντφορντ έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει στην πρώτη τετράδα, καθώς πλέον είναι στην έβδομη θέση της βαθμολογίας με 45 βαθμούς.

Η Μπρέντφορντ μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 2-0 με τα γκολ των Καγιόντε στο 22′ και Τιάγκο στο 37’. Στο 44’ ο Άρμστρονγκ μείωσε σε 2-1 και στο 79′ ο Αροκονταρέ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Μαρτίου

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0

Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1

Άρσεναλ-Έβερτον 2-0

Τσέλσι-Νιουκάστλ 0-1

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 0-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα 3-1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 0-0

Λίβερπουλ-Τότεναμ 1-1

Δευτέρα 16 Μαρτίου

Μπρέντφορντ-Γουλβς 2-2

Επόμενη αγωνιστική:

Παρασκευή 20 Μαρτίου

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Σάββατο 21 Μαρτίου

Μπράιτον-Λίβερπουλ (14:30)

Φούλαμ-Μπέρνλι (17:00)

Έβερτον-Τσέλσι (19:30)

Λιντς-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 22 Μαρτίου

Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)

Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)

Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)