Άναυδος έμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν άκουσε ότι ο επερχόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μπορεί να είναι ομοφυλόφιλος.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή του και γέλασε δυνατά όταν ενημερώθηκε για τις πληροφορίες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η New York Post.

Άλλοι που βρίσκονταν στο δωμάτιο μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο το βρήκαν «ξεκαρδιστικό», ενώ ένας ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών «δεν έχει σταματήσει να γελάει εδώ και μέρες».

Οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που αναφέρουν ότι ο Μοτζταμπά μπορεί να είναι γκέι προκάλεσαν αμφιβολίες στον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, σχετικά με το αν ήταν κατάλληλος να τον διαδεχθεί.

Ο ισχυρισμός αυτός επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, από δύο αξιωματούχους της κοινότητας πληροφοριών και από ένα τρίτο άτομο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Και οι τρεις πηγές λένε ότι ο ισχυρισμός θεωρείται αξιόπιστος από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και όχι απλώς κουτσομπολιό που έχει στόχο να υπονομεύσει τον 56χρονο ηγέτη.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι πληροφορίες δείχνουν πως ο Μοτζταμπά είχε μακροχρόνια σεξουαλική σχέση με τον δάσκαλο που τον δίδασκε όταν ήταν παιδί.

Η τρίτη πηγή είπε ότι οι πληροφορίες έδειχναν πως η σχέση ήταν με άτομο που στο παρελθόν εργαζόταν για την οικογένεια Χαμενεΐ.

Ο Μοτζταμπά, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά στα πλήγματα που σκότωσαν τον πατέρα του στις 28 Φεβρουαρίου, έχει κάνει «επιθετικές» σεξουαλικές προσεγγίσεις σε άνδρες που τον φροντίζουν, πιθανώς λόγω των επιδράσεων της καταστολής (φαρμάκων), σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Post.