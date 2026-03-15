Η Daily Mail, επικαλούμενη μέσα ενημέρωσης από το Κουβέιτ, *αναφέρει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο 56χρονος νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι ο Χαμενεΐ διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τη δολοφονία του τελευταίου στα τέλη Φεβρουαρίου, και ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά σε αεροπορική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ που στόχευσε την ηγεσία του Ιράν.

Οι ίδιες πηγές λένε ότι οι τραυματισμοί του ήταν τόσο σοβαροί που επέβαλαν τη μεταφορά του στη Ρωσία για χειρουργική επέμβαση, η οποία — σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al‑Jarida που επίσης επικαλείται το δημοσίευμα — «προσφέρθηκε προσωπικά από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν». Η αποστολή για τη μεταφορά του περιγράφεται ως άκρως απόρρητη και περιλαμβάνει την επιβίβασή του σε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Το ρεπορτάζ της Daily Mail επίσης αναφέρει ότι υπήρχαν πληροφορίες πως ο Χαμενεΐ βρισκόταν σε κώμα ή είχε υποστεί πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας απώλειας ενός ή και των δύο ποδιών, όμως αυτές οι εκδοχές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.