Αφήστε τη φαντασία επιστημονικής φαντασίας στην άκρη — στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν φήμες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να έχει ανακαλύψει τρόπο να ταξιδεύει στο χρόνο.

Τα τελευταία στοιχεία προέρχονται από μια ανακάλυψη σχεδίων ηλικίας 100 ετών του Πρωσσιανής καταγωγής καλλιτέχνη Τσάρλς Ντελσάου, τα οποία, σύμφωνα με παρατηρητές, θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι ο πρώην πρόεδρος και ο νεότερος γιος του, Μπάρον, ενδεχομένως να «πηδούν» μέσα στις δεκαετίες.

Ο Ντελσάου, που πέθανε το 1923, είχε εμμονή με τα «aeros», παράξενες ιπτάμενες μηχανές που συνδύαζαν στοιχεία μπαλονιού, αεροπλάνου και στεμπανκ φαντασίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα της New York Post.

Οι λάτρεις θεωριών συνωμοσίας επικεντρώνονται στη λέξη «TRUMP» που εμφανίζεται σε ορισμένα σχέδια. Μαζί με το σκίτσο ενός ξανθού ατόμου που χειρίζεται ένα όχημα με την ένδειξη 45, οι θεωρίες φουντώνουν στα social media.

Is President Trump a time traveler? Century-old sketches spark new conspiracy theories https://t.co/TyqVrOr3Yk pic.twitter.com/5P3cP7iFXH — New York Post (@nypost) March 13, 2026

Στο μεταξύ, οι βιβλιογραφικές αναφορές δίνουν ακόμη περισσότερο υλικό. Τη δεκαετία του 1890, ο Ίνγκερσολ Λοκγουντ έγραψε ιστορίες για τον Μπάρον Τραμπ, ένα αγόρι που ζούσε στο πολυτελές Κάστρο Τραμπ και ταξίδευε σε παράξενες περιπέτειες υπό την καθοδήγηση του σοφού μέντορα Ντον. Οι ομοιότητες με τον Μπάρον Τραμπ σήμερα φαίνονται εντυπωσιακές στους υποστηρικτές της θεωρίας.

Στο βιβλίο «The Last President», ο Λοκγουντ φαντάστηκε μια χαοτική ψηφοφορία στη Νέα Υόρκη και ταραχές στη Fifth Avenue. Στην ιστορία του συγγραφέα, ο Πρόεδρος Μπράιαν επιλέγει έναν «Πενς» για το υπουργικό του συμβούλιο, μια παράλληλη αναφορά στον πρώην αντιπρόεδρο του Τραμπ, Μάικ Πενς.

Το ενδιαφέρον εντείνεται με το «αντικρουστικό» καύσιμο NB Gas ή «supe» του Ντελσάου, που τροφοδοτούσε τα ιπτάμενα μηχανήματά του. Οι λάτρεις UFO βλέπουν ομοιότητες με τα Unidentified Anomalous Phenomena, τεχνολογία που ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να αποκαλύψει στο κοινό.

Το Διαδίκτυο δεν έχασε χρόνο να συνδέσει όλα αυτά με την πραγματική ζωή. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει: «Ξέρω πράγματα που οι άλλοι δεν ξέρουν», προκαλώντας ατελείωτες συζητήσεις online.

Ωστόσο, όχι όλοι συμμερίζονται τις θεωρίες. Η 18χρονη εγγονή του Τραμπ, Κάι Τραμπ, δήλωσε κατηγορηματικά: «Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λαγουδίνες τρύπες».

Σύμφωνα με το The New Yorker, ο θείος του Τραμπ, καθηγητής MIT Τζον Γ. Τραμπ, είχε εξετάσει στο παρελθόν τα έγγραφα του Νίκολα Τέσλα, τα οποία οι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να περιείχαν μυστική τεχνολογία για ταξίδι στο χρόνο.

Προσθέστε μερικούς αιώνων πίνακες και γκαργκόιλ που θυμίζουν τον πρώην πρόεδρο και το αποτέλεσμα είναι άμεσο viral υλικό.

Είτε πρόκειται για πραγματικό ταξίδι στο χρόνο είτε για άλλη μια περίπτωση ανθρώπων που συνδέουν σημεία που ίσως δεν θα έπρεπε, ένα πράγμα είναι βέβαιο: η οικογένεια Τραμπ συνεχίζει να εμπνέει θεωρίες που θα έκαναν ακόμα και τον Doc Brown από το «Back to the Future» να σηκώσει το φρύδι του.