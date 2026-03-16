Το κυβερνών κόμμα της Ισπανίας κέρδισε αναπάντεχα έδρες στις τοπικές εκλογές της Καστίλλης και Λεόν, ακολουθώντας μια αντιπολεμική και αντι-Τραμπ ρητορική. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και το Σοσιαλιστικό Κόμμα πέτυχαν αυτό το απρόσμενα καλό αποτέλεσμα στην χθεσινή εκλογή, παρά τις προβλέψεις που έκαναν λόγο για βαριά ήττα.



Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε αφότου ο Σάντσεθ αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή της ευρωπαϊκής αντίθεσης στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ερχόμενος σε σύγκρουση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πριν από την κάλπη, αναμενόταν ότι οι Σοσιαλιστές θα υπέφεραν πανωλεθρία, συνεχίζοντας το αρνητικό σερί μετά τις εκλογικές αποτυχίες στην Εξτρεμαδούρα και την Αραγονία. Μάλιστα, τα exit polls προέβλεπαν απώλεια έως και τριών εδρών, όμως το κόμμα τελικά κέρδισε δύο επιπλέον έδρες και θα ελέγχει 30 από τις 81 έδρες του περιφερειακού κοινοβουλίου.



Πρώτο κόμμα παρέμεινε το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) με 33 έδρες, το οποίο κυβερνά την περιοχή εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Παράλληλα, οι Σοσιαλιστές βρήκαν λόγο να πανηγυρίζουν για την κακή επίδοση της ακροδεξιάς. Το κόμμα Vox, που αναμενόταν να ξεπεράσει το 20%, έλαβε τελικά λιγότερο από 19%, προσθέτοντας μόλις μία έδρα στις 13 που ήδη κατείχε. Παρά την πτώση, το Vox παραμένει ο πιθανότερος κυβερνητικός εταίρος για το Λαϊκό Κόμμα, καθώς το τελευταίο δεν διαθέτει αυτοδυναμία.



Η προηγούμενη συνεργασία τους στην περιοχή είχε καταρρεύσει μετά από δύο χρόνια λόγω διαφωνιών στο μεταναστευτικό. Στην πρόσφατη προεκλογική εκστρατεία, το Vox αρνήθηκε τον ρόλο του «μικρού εταίρου», γεγονός που προκάλεσε καθυστερήσεις στον σχηματισμό κυβερνήσεων σε άλλες περιοχές και πιθανώς φόβισε τους ψηφοφόρους που επιθυμούσαν σταθερότητα. Επίσης, η ακροδεξιά φαίνεται να επλήγη από την υποστήριξή της στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων πίεζαν την αγροτική αυτή περιφέρεια.



Αντίθετα, η αντιπολεμική στάση του Σάντσεθ φαίνεται πως λειτούργησε υπέρ του, κινητοποιώντας τους αριστερούς ψηφοφόρους. Εκπρόσωπος του κόμματος σημείωσε ότι, πέρα από το διεθνές σκηνικό, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και τοπικά ζητήματα, όπως η κατάσταση του συστήματος υγείας.



Το αποτέλεσμα αυτό προσφέρει ανάσα ανακούφισης στον Σάντσεθ ενόψει των εκλογών στην Ανδαλουσία το επόμενο καλοκαίρι και των εθνικών εκλογών που πρέπει να διεξαχθούν έως τον Αύγουστο του 2027.



Τέλος, έδρες κέρδισαν και τοπικά κόμματα, όπως η Ένωση του Λεονέζικου Λαού και το “Soria Now”, εκπροσωπώντας αγροτικούς πληθυσμούς που νιώθουν παραμελημένοι από τα παραδοσιακά κόμματα αλλά απορρίπτουν και την ακροδεξιά, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico.