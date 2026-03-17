Ένα χρυσόψαρο κατάφερε να γράψει ιστορία, κατακτώντας ένα ασυνήθιστο παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς… οδήγησε όχημα.

Το ψάρι, με το όνομα Μπλαμπ, κατέκτησε ρεκόρ στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει χρυσόψαρο μέσα σε όχημα με αισθητήρες κίνησης σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού.

Η ιδέα ανήκει στον Ολλανδό μηχανικό Τόμας ντε Βολφ, ο οποίος σχεδίασε ένα μικρό τετράτροχο όχημα. Στην κορυφή του τοποθέτησε μια διάφανη δεξαμενή νερού όπου βρισκόταν το χρυσόψαρο. Το σύστημα διαθέτει κάμερα ανίχνευσης κίνησης, με αποτέλεσμα όταν το ψάρι κινείται προς μία πλευρά της δεξαμενής, το όχημα να κατευθύνεται προς την ίδια κατεύθυνση.

Με αυτόν τον τρόπο, το Μπλαμπ κατάφερε να διανύσει συνολικά 40 πόδια και 3,46 ίντσες μέσα σε ένα λεπτό, επίδοση που του χάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ.

Το εγχείρημα παρουσιάστηκε στην ιταλική τηλεοπτική εκπομπή «Lo Show dei Record» στο Μιλάνο, στις 23 Ιανουαρίου.

Ο δημιουργός του οχήματος εξήγησε ότι στόχος του ήταν να δείξει τι μπορεί να επιτευχθεί με τέτοιου είδους τεχνολογία, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα δεν αφορά απαραίτητα κάτι «σοβαρό». Όπως σημείωσε, η καθημερινή του εργασία είναι αρκετά μονότονη και ήθελε να δημιουργήσει κάτι που θα διασκέδαζε τον κόσμο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε στο μέλλον να αξιοποιηθεί για να βοηθήσει ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες να χειρίζονται οχήματα.

Με χιουμοριστική διάθεση, ο Τόμας ντε Βολφ σχολίασε πως υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα μετά την κατάκτηση του ρεκόρ: «Πώς θα εξηγήσω τώρα στο Μπλαμπ ότι κατέχει παγκόσμιο ρεκόρ;».