Με τον μεγάλο τελικό της Grand Prize Week ήρθε το “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;” με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το βράδυ της Κυριακής, μέσα από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Ένα σπέσιαλ επεισόδιο του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού το οποίο και έμελλε να προσφέρει 90.000 ευρώ σε έναν παίκτη που κατόρθωσε, με τις γνώσεις του, να εντυπωσιάσει τόσο τον παρουσιαστή όσο και το τηλεοπτικό κοινό.

Ο λόγος για τον Λευτέρη, ο οποίος και έφτασε μέχρι την 14η και προτελευταία ερώτηση διεκδικώντας το ποσό των 90.000 ευρώ.

“Ποια χώρα θεωρείται ότι ξεκίνησε την παράδοση του χριστουγεννιάτικου δέντρου;” ρώτησε, λοιπόν, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνοντας, αμέσως μετά, τις εξής τέσσερις επιλογές.

“Α. Γερμανία, Β. Ρωσία, Γ. Νορβηγία και Δ. Αγγλία”.

Αφού προσπάθησε να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το άγχος του, λόγω του σημείου που κατόρθωσε να βρεθεί στο “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος” του ΑΝΤ1, ο Λευτέρης έδωσε την τελική του απάντηση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και αυτή ήταν… Α. Γερμανία.

“Ναι, είναι αλήθεια! 90.000 ευρώ! Να το ξαναπώ; 90.000 ευρώ. Μπράβο Λευτέρη, πάρα πολύ ωραίο και να πούμε… 90.000 ευρώ” αναφώνησε με ενθουσιασμό ο οικοδεσπότης του “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος” για να κάνει τον σταυρό του, συνοδεία χαμόγελου ανακούφισης, ο Λευτέρης όπως είδαμε το βράδυ της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.