Σοκ προκαλεί υπόθεση στις ΗΠΑ, όπου μια 19χρονη μητέρα κατηγορείται ότι ανέβασε βίντεο στο TikTok στο οποίο χορεύει μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, ενώ το βρέφος της χαροπάλευε έπειτα από σοβαρή κακοποίηση, όπως αναφέρει η nypost.

Η 19χρονη Alyssa Jade Vanderbeck και ο 21χρονος σύντροφός της Mark Anthony Labaco Clamor από την πολιτεία της Ουάσιγκτον κατηγορούνται για δολοφονία δευτέρου βαθμού για τον θάνατο του 7 εβδομάδων γιου τους. Ο Clamor αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία μέσω κακοποίησης.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι δύο γονείς φέρεται να περίμεναν περίπου μία ώρα πριν καλέσουν το 911 στις 4 Μαρτίου, όταν το μωρό σταμάτησε να αναπνέει. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Mary Bridge Children’s Hospital στην Τακόμα σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων υποσκληρίδιες αιμορραγίες, εγκεφαλική βλάβη λόγω έλλειψης οξυγόνου, αιμορραγίες στον αμφιβληστροειδή και πιθανά επουλωμένα κατάγματα στα πλευρά. Οι ειδικοί εκτίμησαν ότι το παιδί, που αναφέρεται στα έγγραφα ως «N.C.», ήταν απίθανο να επιβιώσει.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο νοσοκομείο για να ερευνήσουν την υπόθεση ως πιθανή κακοποίηση, διαπίστωσαν ότι οι γονείς είχαν ήδη φύγει. Όταν επέστρεψαν, ένας αστυνομικός ανέφερε ότι η συμπεριφορά τους ήταν «ασυνήθιστη δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης του παιδιού».

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει η Vanderbeck στο TikTok στις 8 Μαρτίου, στο οποίο φαίνεται να χορεύει αργά στο μπάνιο του δωματίου του νοσοκομείου με χαρούμενη μουσική, ενώ το μωρό της βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Το βρέφος πέθανε στις 9 Μαρτίου, πέντε ημέρες μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η προκαταρκτική ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι ο θάνατος ήταν ανθρωποκτονία λόγω «τραύματος στο κεφάλι από κακοποίηση», μια μορφή κακοποίησης που προκαλείται από έντονο ταρακούνημα ή χτύπημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Clamor παραδέχθηκε ότι ταρακούνησε το μωρό επειδή ήταν ανήσυχο, λέγοντας ότι το κεφάλι του «τινάχτηκε προς τα πίσω αρκετά δυνατά». Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.