Η πορτογαλική A Bola έκανε ψηφοφορία αναφορικά με το αν ο Μουρίνιο πρέπει να αντικαταστήσει από την εντεκάδα τον Βαγγέλη Παυλίδη, με τον κόσμο της πορτογαλικής ομάδας να τάσσεται υπέρ.

Δεν περνάει και τις πιο καλές του μέρες στην Μπενφίκα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Το σύνολο του Ζοσέ Μουρίνιο επικράτησε δύσκολα με 1-2 στην έδρα της Αρούκα το βράδυ του Σαββάτου (14/3), και βρίσκεται ακόμη στο -7 από την κορυφή της πορτογαλικής λίγκας και την Πόρτο.

Σε σχέση με τον Παυλίδη η κουβέντα αφορά στο εάν θα πρέπει να ξεκινά ο Ιβάνοβιτς στην θέση του. Ο Παυλίδης έχει 2 γκολ στα τελευταία 9 παιχνίδια και ενώ το τελευταίο του χρονικά σημειώθηκε στις 2 Μαρτίου απέναντι στη Ζιλ Βιθέντε.

Η A Bola από την πλευρά της έκανε ψηφοφορία (για τον κόσμο φυσικά), με το ερώτημα αν ο Ζοσέ Μουρίνιο πρέπει να αντικαταστήσει τον Παυλίδη με τον Ιβάνοβιτς, με το 80% να ψηφίζει θετικά, θέλοντας στον πάγκο τον Έλληνα σέντερ φορ. Σίγουρα ένα όχι καλό αποτέλεσμα για το πώς νιώθει ο κόσμος απέναντί του.