Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σήμερα ότι εμπιστεύεται τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται τον πόλεμο στο Ιράν.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση, υπενθυμίζοντας προηγούμενες επικρίσεις του Βανς πριν αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα σχετικά με τις αμερικανικές παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, ο αντιπρόεδρος αρχικά κατηγόρησε τον δημοσιογράφο ότι προσπαθεί να δημιουργήσει «ρήγμα» μεταξύ του ιδίου και του Τραμπ.

Στη συνέχεια εξήγησε τη διαφορά της σημερινής κατάστασης, λέγοντας πως «έχουμε έναν έξυπνο πρόεδρο, ενώ στο παρελθόν είχαμε ανόητους προέδρους».

Ο Βανς επανέλαβε την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι «Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο Τραμπ ότι θα κάνει τη δουλειά, θα κάνει καλή δουλειά για τον αμερικανικό λαό και θα διασφαλίσει πως τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν».