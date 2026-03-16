Η Ελληνική Αστυνομία γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν 14 άτομα τα οποία φέρονται να συμμετείχαν σε λεκτική επίθεση κατά δημοσιογράφων που κάλυπταν τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών αρχών, οκτώ από αυτούς συνελήφθησαν και πρόκειται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Όπως έγινε γνωστό, τα εμπλεκόμενα άτομα είναι ηλικίας από 22 έως 45 ετών, ενώ εις βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράνομη βία και παράβαση του Αθλητικού Νόμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πριν από την έναρξη του αγώνα κινήθηκαν προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και επιτέθηκαν φραστικά σε δημοσιογράφους από τους οποίους ζήτησαν να απομακρυνθούν. Κάποιοι δε, κατά την ίδια ανακοίνωση, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Η ταυτοποίησή τους κατέστη εφικτή ύστερα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.