Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας ενόψει των πλέι οφ της Stoiximan Super League υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, μετά το ξύλο που έπεσε στα δημοσιογραφικά της Τούμπας, όπου έκαναν… ντου οι οπαδοί.

Οι «ασπρόμαυροι» υποδέχθηκαν τον Λεβαδειακό και πήραν τη νίκη με 3-0, με αποτέλεσμα να μοιράζονται με Ολυμπιακό και ΑΕΚ την 1η θέση. Στη Θεσσαλονίκη, όμως, θα πρέπει να ανησυχούν για αυτά που έρχονται, καθώς τα όσα συνέβησαν στα δημοσιογραφικά του γηπέδου της Τούμπας δεν γίνεται να περάσουν απαρατήρητα.

Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 5λεπτο του αγώνα, οπαδοί επιτέθηκαν στους ρεπόρτερ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από την αστυνομία στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου. Εκεί όπου παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Το ξύλο που έπεσε και οι απειλές, γεγονότα που είχαν ως αποτέλεσμα να εκκενωθούν τα δημοσιογραφικά, αναμένεται να προκαλέσουν την αντίδραση της ΔΕΑΒ, η οποία έχει τιμωρήσει έδρες ομάδων για σκηνικά λιγότερο σοβαρά από αυτό της Τούμπας. Η λογική, επομένως, λέει πως ο πέλεκυς θα είναι βαρύς.

Όλα αυτά που έγιναν, λογικά, θα υπάρχουν στις εκθέσεις των αρμοδίων, δηλαδή των παρατηρητών της Stoiximan Super League και της ΔΕΑΒ, όπως και στην έκθεση της αστυνομίας. Και από τη στιγμή που θα υπάρχουν εκεί, λογικά θα υπάρξει και τιμωρία της έδρας για τα πλέι οφ.