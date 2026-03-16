Τέσσερις παράγοντες και ποδοσφαιριστές ομάδας της Θεσσαλίας φέρεται να παραπέμπονται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας της Λάρισας», οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έχουν συμμετάσχει σε υπόθεση που αφορά συνολικά 13 ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις.

Μεταξύ των εγγράφων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φέρεται να βρίσκονται αναφορές και δεδομένα από την ΕΠΟ, εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών και ερευνών της ομοσπονδίας, αλλά και αναλύσεις από τις εταιρείες Sportradar και Genius Sports.

Αναλυτικά:

Ο πρώτος αγώνας αφορά στην ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΛΑΜΙΑ (Κύπελλο Ελλάδας), με ημερομηνία διεξαγωγής 28.11.2017 και τελικό σκορ 0-2.

Ο δεύτερος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 10.12.2017 και τελικό σκορ 3-1.

Ο τρίτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 07.01.2018 και σκορ 2-1 .

Ο τέταρτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 19.02.2018 και σκορ 2-0 .

Ο πέμπτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 18.03.2018 και σκορ 4-1 .

Ο έκτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 15.04.2018 και σκορ 3-1.

Ο έβδομος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 29.04.2018 και σκορ 1-3.

Ο όγδοος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Κύπελλο Ελλάδος Super League 2, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 21.12.2019 και σκορ 2-1 .

Ο ένατος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Κύπελλο Ελλάδος Super League 2, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 11.01.2020 και σκορ 1-3.

Ο δέκατος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ 1963 – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Κύπελλο Ελλάδος Super League 2, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 18.05.2021 και σκορ 3-1 .

Ο ενδέκατος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Super League 2, στις 11.12.2021 με αποτέλεσμα 5-1 .

Ο δωδέκατος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 04.04.2018 και σκορ 4-3.

Ο δέκατος τρίτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΛΑΜΙΑ, Κύπελλο Ελλάδος, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 19.12.2018 και σκορ 0-7.