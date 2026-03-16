Για την Αμερική με ειδική άδεια από τον Παναθηναϊκό αναχώρησε ο Κέντρικ Ναν, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της γιαγιάς του.
Ο Αμερικανός γκαρντ ενημέρωσε την ομάδα για το προσωπικό του ζήτημα και η διοίκηση ανταποκρίθηκε άμεσα, δίνοντάς του την απαραίτητη άδεια ώστε να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Παράλληλα, σύσσωμη η οικογένεια του συλλόγου εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον παίκτη, στέλνοντας μήνυμα στήριξης τόσο στον ίδιο όσο και στους οικείους του.
Ο Ναν πάντως αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να δώσει κανονικά το «παρών» στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ:
«Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και έλαβε ειδική άδεια από την ομάδα προκειμένου να μεταβεί στις ΗΠΑ για να παρευρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του.
Σύσσωμη η οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Κέντρικ και στέκεται στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του.
Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών στην προπόνηση της Πέμπτης (19/3) εν όψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα».
