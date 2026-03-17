Τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης 17/3 σε διάφορα σημεία του Ντουμπάι όπως επεσήμανε ανταποκριτής του AFP.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγα λεπτά μετά την αποστολή ειδοποίησης μέσω κινητών τηλεφώνων προς τους κατοίκους, με την οποία τους ζητούνταν να αναζητήσουν άμεσα ασφαλές καταφύγιο λόγω «πιθανών πυραυλικών απειλών».

Την ίδια ώρα, οι αρχές στο Κατάρ εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και σε άλλους ασφαλείς χώρους, εν μέσω αναφορών για δυνατές «εκρήξεις» που ακούγονται στη Ντόχα.