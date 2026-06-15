Η επίσημη διάψευση για τα σενάρια που ήθελαν την τέλεση του γάμου της μέσα στους επόμενους μήνες ήρθε από την ίδια τη Φαίη Σκορδά στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», βάζοντας τέλος στις φήμες για την ημερομηνία της τελετής με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Μέχρι πρότινος, η κοινή γνώμη και τα δημοσιεύματα θεωρούσαν σχεδόν βέβαιο ότι το μυστήριο θα προγραμματιζόταν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος φάνταζε ως η ιδανική επιλογή, καθώς αφενός συμπίπτει με την τηλεοπτική της ανάπαυλα και την απουσία επαγγελματικών υποχρεώσεων, αφετέρου αποτελεί την κατεξοχήν εποχή που οι περισσότεροι επιλέγουν για να παντρευτούν. Η ανατροπή όμως ήρθε από τα δικά της χείλη.

Το σκηνικό διαδραματίστηκε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, όταν ο συνεργάτης της, Χρήστος Βέργαδος, επέλεξε να αναφερθεί στο επερχόμενο γεγονός της προσωπικής της ζωής, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της παρουσιάστριας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Βέργαδος της είπε με νόημα:

«Η ώρα η καλή»

Η Φαίη Σκορδά αντέδρασε αμέσως, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από το χρονοδιάγραμμα του μυστηρίου:

«Δεν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι…»

Η συζήτηση για την τούρτα και το παρασκήνιο

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση άνοιξε έναν σύντομο διάλογο ανάμεσα στους δύο συνεργάτες, με τον Χρήστο Βέργαδο να συνεχίζει τη συζήτηση για την παρουσία του στο γεγονός:

«Τότε θα είμαι εδώ…»

Η Φαίη Σκορδά επιβεβαίωσε τα λεγόμενά του απαντώντας:

«Θα είσαι εδώ…»

Με τον συνεργάτη της εκπομπής να κλείνει τη στιχομυθία, αναλαμβάνοντας ένα συγκεκριμένο κομμάτι της διοργάνωσης:

«Οκ, θα φτιάξουμε και την τούρτα!»

Η παρουσιάστρια απέφυγε να προσθέσει περαιτέρω στοιχεία ή να αποκαλύψει την ακριβή ημερομηνία που θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, επιβεβαιώνοντας την πάγια στάση της να μην εκθέτει λεπτομέρειες της ιδιωτικής της καθημερινότητας στα μέσα ενημέρωσης.