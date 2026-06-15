Συνεχίζει τις περιοδείες του ενόψει των πολιτικών εξελίξεων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Ίλιον, πραγματοποιώντας επίσκεψη σε λαϊκή αγορά της περιοχής και συνομιλώντας με πολίτες και επαγγελματίες.

Ο κ. Ανδρουλάκης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την επίσκεψή του, καταγράφοντας στιγμές από τις επαφές του με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, δεν έλειψαν οι αυθόρμητες αντιδράσεις και οι χιουμοριστικές ατάκες από τους πολίτες που τον πλησίασαν. Ξεχώρισε ιδιαίτερα το σχόλιο μιας γυναίκας, η οποία του είπε με χαμόγελο: «Πιο ωραίος φαίνεσαι από κοντά, σε χαλάει η τηλεόραση», προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Παράλληλα, αρκετοί πολίτες του ευχήθηκαν «καλή επιτυχία», ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές στο «ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ», μια φράση που ακούστηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της περιοδείας και σχολιάστηκε από όσους παρακολουθούσαν την επίσκεψη.

Το βίντεο από τη λαϊκή αγορά συγκέντρωσε γρήγορα το ενδιαφέρον στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν τόσο τις συζητήσεις με τους πολίτες όσο και τις αυθόρμητες στιγμές που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.