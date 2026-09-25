Ένα ψηφιακό «δίχτυ ασφαλείας» για ασθενείς σε όλη τη χώρα αποτελεί, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το σύστημα τηλεϊατρικής που λειτουργεί πλέον στα Κέντρα Υγείας.

Κατά την επίσκεψή του στη Βοιωτία, με αφορμή τα εγκαίνια των ανακαινισμένων Κέντρων Υγείας Διστόμου και Αλιάρτου, ο υπουργός ανέφερε ότι οι δύο μονάδες συνδέθηκαν μέσω τηλεϊατρικής με το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, υπογραμμίζοντας ότι το σύστημα είναι ήδη διαθέσιμο σε όλα τα Κέντρα Υγείας της χώρας.

«Δεν περιμέναμε τον Νίκο Ανδρουλάκη», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την εξαγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ για εγκατάσταση συστήματος τηλεϊατρικής στα Κέντρα Υγείας.

Πριν από λίγες μέρες από την ΔΕΘ ο @androulakisnick εξήγγειλε ότι εάν γίνει Πρωθυπουργός θα εγκαταστήσει στα Κέντρα Υγείας σύστημα Τηλεϊατρικής. Τότε είπα ότι τέτοιο σύστημα ήδη έχουμε εγκαταστήσει και λειτουργεί. Σήμερα βρήκα την ευκαιρία, κατά τα εγκαίνια του ΚΥ Διστόμου να… pic.twitter.com/As9Fc6RX9u — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 25, 2026

Ο γιατρός του νοσοκομείου δίπλα στον ασθενή, από απόσταση

Όπως εξήγησε ο υπουργός, η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στα Κέντρα Υγείας να συνδέονται σε πραγματικό χρόνο με μεγάλα νοσοκομεία και εξειδικευμένους γιατρούς του ΕΣΥ.

Η σημασία του συστήματος γίνεται ιδιαίτερα εμφανής σε περιοχές όπου η μεταφορά ενός ασθενούς μπορεί να καθυστερήσει, είτε λόγω απόστασης είτε λόγω έκτακτων συνθηκών, όπως μια κακοκαιρία.

«Υπάρχει η στιγμή που μπορεί να έχει κακοκαιρία και να μην μπορεί να έρθει το ασθενοφόρο ή να είναι κάτι πολύ επείγον», σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η τηλεϊατρική μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμο εργαλείο μέχρι να δοθεί η κατάλληλη ιατρική βοήθεια.

Καρδιογραφήματα και εξετάσεις σε πραγματικό χρόνο

Το σύστημα, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, δεν περιορίζεται μόνο σε μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ γιατρών.

Μέσω της τεχνολογίας μπορούν να μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα όπως καρδιογραφήματα, μικροβιολογικές εξετάσεις και απεικονιστικές εξετάσεις, ώστε οι γιατροί στα νοσοκομεία αναφοράς να έχουν άμεση εικόνα της κατάστασης του ασθενούς.

«Μπορεί να σώσει ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, παρουσιάζοντας την τηλεϊατρική ως ένα εργαλείο που μπορεί να μειώσει τις καθυστερήσεις σε δύσκολα περιστατικά.

Νέα εποχή για την πρωτοβάθμια φροντίδα

Η επέκταση της τηλεϊατρικής στα Κέντρα Υγείας εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας, με στόχο οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται πάντα η μετακίνησή τους σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Μετά τα εγκαίνια των Κέντρων Υγείας Διστόμου και Αλιάρτου, ο υπουργός Υγείας αναμένεται να επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας, όπου θα εγκαινιάσει το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.