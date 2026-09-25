Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι επενδυτικές προοπτικές και ο ρόλος της Ελλάδας στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, έναν από τους πλέον επιδραστικούς παράγοντες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των επαφών του πρωθυπουργού με εκπροσώπους της αμερικανικής πολιτικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Στο επίκεντρο η ελληνική οικονομία

Η συζήτηση Μητσοτάκη – Ντάιμον επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από την ελληνική οικονομία και στις δυνατότητες προσέλκυσης νέων επενδύσεων.

Η παρουσία του επικεφαλής της JP Morgan Chase στη συνάντηση προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επαφή, καθώς ο αμερικανικός τραπεζικός όμιλος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για τη συνάντηση, εξετάστηκαν οι προοπτικές της Ελλάδας, το επενδυτικό περιβάλλον και οι ευρύτερες οικονομικές τάσεις που διαμορφώνονται στην Ευρώπη και διεθνώς.

Οι επαφές του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ

Η συνάντηση με τον Τζέιμι Ντάιμον εντάσσεται σε έναν κύκλο επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ.

Για την ελληνική πλευρά, οι επαφές με κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς αγοράς λειτουργούν ως ευκαιρία παρουσίασης της χώρας ως προορισμού για επενδύσεις, αλλά και ως γέφυρας μεταξύ της αμερικανικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στις δυνατότητες που δημιουργούνται σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η τεχνολογία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η σημασία της συνάντησης

Σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, η συνάντηση αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στην προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών.

Η επαφή με τον CEO της JP Morgan Chase δεν συνιστά από μόνη της συμφωνία ή ανακοίνωση συγκεκριμένης επένδυσης. Αποτελεί, ωστόσο, μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Αθήνας να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς ομίλους.

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, με την κυβέρνηση να επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας και τη διεύρυνση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τζέιμι Ντάιμον εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, με έμφαση στην οικονομική διπλωματία και στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.