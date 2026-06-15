Το ζήτημα της απαγόρευσης των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών σχολίασε η Μέγκαν Μαρκλ μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις τους για τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Βρετανίας.

Το ζευγάρι, που πλέον έχει ως μόνιμη βάση του την Καλιφόρνια, πήρε θέση για το κυβερνητικό μέτρο που παρουσίασε ο Σερ Κιρ Στάρμερ και το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το επόμενο έτος.

Αν και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την προσπάθεια θεσμικής προστασίας, έσπευσαν να επισημάνουν τα κενά της συγκεκριμένης πολιτικής απόφασης, προειδοποιώντας δημόσια για το εξής:

«αν και μέτρα όπως αυτά συμβάλλουν στη μείωση της βλάβης, δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του».

Στο κείμενο της ανακοίνωσής τους, η Μέγκαν Μαρκλ και ο σύζυγός της συνέδεσαν τη ρύθμιση του διαδικτύου με τις πραγματικές συνέπειες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, τονίζοντας τη σημασία των βιωμάτων των πληγέντων:

«Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης για νέα μέτρα που θα προστατεύουν καλύτερα τα παιδιά στο διαδίκτυο. Οι ιστορίες που παρουσιάζονται μέσω του The Lost Screen Memorial μάς υπενθυμίζουν ότι πίσω από κάθε συζήτηση για την τεχνολογία και τη ρύθμιση του διαδικτύου υπάρχουν πραγματικές οικογένειες, των οποίων η ζωή έχει αλλάξει για πάντα».

Η κριτική στις πλατφόρμες και το ζήτημα του κέρδους

Στη συνέχεια της γραπτής τους δήλωσης, οι Σάσεξ εστίασαν την κριτική τους στον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών δικτύων. Σύμφωνα με την οπτική τους, η κρατική απαγόρευση μετατοπίζει άδικα την ευθύνη, ενώ η λύση απαιτεί ριζική αναδιάρθρωση των συστημάτων από την πλευρά των τεχνολογικών κολοσσών.

Αναλύοντας αυτή τη θέση, υποστήριξαν τα εξής:

«Παρότι μέτρα όπως αυτά μπορούν να περιορίσουν ορισμένους κινδύνους, δεν λύνουν το πρόβλημα από την πηγή του. Η ουσιαστική αλλαγή απαιτεί πλατφόρμες που να είναι εξαρχής σχεδιασμένες με γνώμονα την ασφάλεια, πραγματική λογοδοσία και δέσμευση ώστε η ευημερία των παιδιών να τίθεται πάνω από την αλληλεπίδραση και το κέρδος. Το βάρος της ευθύνης δεν μπορεί να πέφτει αποκλειστικά στους γονείς και στα παιδιά. Πρέπει να το αναλαμβάνουν και οι ίδιες οι εταιρείες».

Η ανάγκη για άμεση λήψη αποτελεσματικών μέτρων

Η παρέμβαση του ζευγαριού ολοκληρώθηκε με μια προειδοποίηση για τις συνέπειες της καθυστέρησης στην επιβολή ουσιαστικών ελέγχων στις επιχειρήσεις του διαδικτύου.

Όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά, η έλλειψη δράσης απέναντι στους πραγματικούς κινδύνους αφήνει καθημερινά έκθετη τη νέα γενιά:

«Μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές, κάθε ημέρα που περνά χωρίς αποτελεσματική δράση είναι μία ακόμη ημέρα κατά την οποία τα παιδιά παραμένουν εκτεθειμένα σε κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί».