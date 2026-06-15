Η ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν έριξε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι οδηγοί θα δουν άμεσα χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.

Το Brent υποχώρησε κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι, μετά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο και επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Παρά την πτώση, παράγοντες της αγοράς καυσίμων εκτιμούν ότι η μείωση στη λιανική θα χρειαστεί χρόνο.

Ο λόγος είναι απλός: η τιμή που βλέπει ο καταναλωτής στην αντλία δεν αλλάζει με την ίδια ταχύτητα που αλλάζει η διεθνής τιμή του πετρελαίου.

Η πτώση στο πετρέλαιο δεν περνά αμέσως στην αντλία

Η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης που αγοράζει ο οδηγός δεν τιμολογούνται απευθείας με βάση τη σημερινή τιμή του Brent.

Μεσολαβούν διυλιστήρια, εταιρείες εμπορίας, αποθέματα που έχουν αγοραστεί σε προηγούμενες τιμές, μεταφορικά κόστη, φόροι, ισοτιμίες και περιθώρια κέρδους.

Έτσι, ακόμη κι αν η διεθνής τιμή πέσει απότομα, τα καύσιμα στα πρατήρια συνήθως υποχωρούν πιο αργά. Αντίθετα, όταν υπάρχει απότομη άνοδος, η επιβάρυνση περνά συχνά ταχύτερα στον καταναλωτή.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που οι οδηγοί δεν πρέπει να περιμένουν άμεση και μεγάλη πτώση στην τιμή της βενζίνης μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το Ορμούζ ανοίγει, αλλά η αγορά παραμένει επιφυλακτική

Το Στενό του Ορμούζ είναι ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για το παγκόσμιο πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η επαναλειτουργία του είναι θετική είδηση για τις αγορές, αλλά δεν αρκεί από μόνη της.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες θέλουν πρώτα να βεβαιωθούν ότι τα πλοία μπορούν να περάσουν με ασφάλεια. Χρειάζονται εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις, καθυστερήσεις, εμπλοκές ή έκτακτες χρεώσεις.

Αν η διέλευση δεν θεωρηθεί πλήρως ασφαλής, τα κόστη μεταφοράς και ασφάλισης θα παραμείνουν αυξημένα. Αυτά τα κόστη επηρεάζουν τελικά και την τιμή που φτάνει στον καταναλωτή.

Τα αποθέματα κρατούν πίσω τις μειώσεις

Ένας ακόμη λόγος καθυστέρησης είναι τα αποθέματα.

Οι εταιρείες και τα πρατήρια μπορεί να έχουν προμηθευτεί καύσιμα σε υψηλότερες τιμές. Μέχρι να καταναλωθούν αυτά τα αποθέματα και να αντικατασταθούν από νέα φορτία σε χαμηλότερες τιμές, η μείωση στην αντλία θα είναι περιορισμένη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές δεν θα πέσουν καθόλου. Σημαίνει όμως ότι η αποκλιμάκωση θα είναι σταδιακή και όχι άμεση.

Η αβεβαιότητα κρατά «καπέλο» στις τιμές

Παρότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δημιουργεί προσδοκίες για ηρεμία, δεν έχουν κλείσει όλα τα μέτωπα.

Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, οι λεπτομέρειες για το Ορμούζ παραμένουν κρίσιμες, ενώ η κατάσταση στον Λίβανο και οι αντιδράσεις του Ισραήλ εξακολουθούν να δημιουργούν νευρικότητα.

Όσο υπάρχει φόβος ότι η κρίση μπορεί να αναζωπυρωθεί, η αγορά κρατά ένα ασφάλιστρο κινδύνου στην τιμή του πετρελαίου και των καυσίμων.

Με απλά λόγια, οι τιμές πέφτουν πιο εύκολα όταν οι αγορές πιστέψουν ότι η αποκλιμάκωση είναι πραγματική και διαρκής.

Τι σημαίνει αυτό για τους οδηγούς

Για τους καταναλωτές, το πιο πιθανό σενάριο είναι μια αργή αποκλιμάκωση και όχι μια θεαματική πτώση από τη μία ημέρα στην άλλη.

Αν η συμφωνία εφαρμοστεί, αν το Ορμούζ μείνει ανοιχτό και αν οι ροές πετρελαίου επανέλθουν χωρίς νέα ένταση, τότε οι μειώσεις θα αρχίσουν σταδιακά να φαίνονται και στα πρατήρια.

Αν όμως υπάρξουν καθυστερήσεις, νέες απειλές ή αβεβαιότητα στη ναυτιλία, το όφελος για τον οδηγό θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο.

Η πτώση του Brent είναι μια καλή πρώτη ένδειξη. Δεν είναι όμως ακόμη εγγύηση ότι η βενζίνη θα φθηνύνει άμεσα.