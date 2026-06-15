Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων MEHR μετέδωσε σήμερα, Δευτέρα 15/6 κείμενο το οποίο παρουσίασε ως το «μνημόνιο συνεννόησης», το πρωτόκολλο συμφωνίας 14 σημείων στο οποίο κατέληξαν οι ΗΠΑ και το Ιράν, με ρήτρα του να προβλέπει άμεση αποδέσμευση πόρων της Ισλαμικής Δημοκρατίας παγωμένων στο εξωτερικό, αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το έγγραφο, σημείωσε το πρακτορείο, προβλέπει «την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων που έχουν παγώσει κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης 60 ημερών» που θα αρχίσει μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου.

«Το μισό από αυτό το ποσό θα τεθεί στη διάθεση του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», κατά το κείμενο – που είχε ήδη μεταδοθεί από το MEHR προχθές Σάββατο και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.