Συμφωνία για τον τερματισμό της πολυμηνιαίας σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες κατέληξαν σε κοινό πλαίσιο που προβλέπει άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε, η συμφωνία αφορά όλα τα ενεργά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη υπογραφή της έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 19 Ιουνίου. Παράλληλα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός ευχαρίστησε δημόσια το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία για τον ρόλο που διαδραμάτισαν στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Παρά τις ανακοινώσεις, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για την οριστική ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των συνομιλιών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται σχετική ανακοίνωση. Όπως ανέφερε, το πλαίσιο που βρίσκεται υπό διαμόρφωση περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται επίσης να άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής χαλάρωσης ορισμένων κυρώσεων προς το Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν εξετάζεται οικονομική ενίσχυση της χώρας.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες περί συμφωνίας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, προβλέπεται η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ενώ αναμένεται και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Στο μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε συμβολικό μήνυμα προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, γράφοντας: «Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας», ενώ συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν τεχνικές επαφές και διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή των μεσολαβητών, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες πριν από την τελετή υπογραφής.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη διαπραγματευτική διαδικασία ήταν η πιο εποικοδομητική από όσες έχουν προηγηθεί με την Τεχεράνη, ενώ σημείωσε πως ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα εξεταστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει τον δρόμο για αποκλιμάκωση της έντασης που επικρατεί τους τελευταίους μήνες.