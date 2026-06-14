Σε νέα φάση αβεβαιότητας φαίνεται να εισέρχεται η διαδικασία προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια εξέλιξη που προκαλεί αναταράξεις σε μια περίοδο όπου όλα έδειχναν ότι η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρισκόταν ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή της.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι η υπογραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, η κατάσταση που διαμορφώνεται στον Λίβανο φαίνεται να επηρεάζει άμεσα το κλίμα των διαβουλεύσεων.

Η ιρανική πλευρά επιμένει να αναδεικνύει τις εξελίξεις στη Βηρυτό ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, ενώ παράλληλα αφήνει να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να κινηθεί βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που επιθυμεί η αμερικανική κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδιώκει να έχει άμεση επικοινωνία και συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την ολοκλήρωση των διεθνών επαφών του Αμερικανού προέδρου στο πλαίσιο της συνόδου της G7.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις που αντιτίθενται στο Ισραήλ παραμένουν ενωμένες και ισχυρές.

هرگز نمی‌توانند هیچ بخشی از ارکان مقاومت را تک و تنها گیر بیاورند؛ مجاهدت‌های رزمندگان غیور لبنان و دیپلماسی مقتدرانهٔ جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان عزیز را تضمین می‌کند و بساط دیوانه‌بازی و جنگ‌افروزی رژیم اسرائیل را بر هم خواهد زد، بچرخ تا بچرخیم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 14, 2026

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε δεν επιθυμούν είτε αδυνατούν να διασφαλίσουν την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον ρόλο της Ουάσινγκτον στις τελευταίες εξελίξεις.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιχείρηση κατά στόχων της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για απάντηση σε επιθέσεις που είχαν προηγηθεί εναντίον ισραηλινών περιοχών.

Μετά το πλήγμα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ, το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, είχε εμπλοκή σε παλαιότερες επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και σε επιχειρησιακά σχέδια της οργάνωσης.

Την ίδια στιγμή, η ανησυχία στην περιοχή εντείνεται μετά την απόφαση αναστολής όλων των πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του δυτικού Ιράν. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε νέο κύμα εικασιών για πιθανές κινήσεις της Τεχεράνης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα επόμενα βήματά της.

Σε αυστηρό τόνο κινήθηκε και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε την ισραηλινή επιχείρηση ως σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και καταλόγισε ευθύνες τόσο στο Ισραήλ όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν.

Η νέα αυτή ένταση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το μέλλον των συνομιλιών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η συμφωνία φαινόταν να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή της.