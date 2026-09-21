Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες στις οποίες δεν είχε επιτεθεί μέχρι τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Αν συμβεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε τα όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου», δήλωσε ο Μοχεμπί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, μια ισχυρή ένοπλη δύναμη του Ιράν, εκδίδουν τακτικά τέτοιου είδους προειδοποιήσεις από την αρχή της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες.

Το Σάββατο, η κεντρική διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων είχε ανακοινώσει πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «αποφασίσει για άλλη μια φορά να πάρουν μέτρα εναντίον του ισλαμικού Ιράν, με το πράσινο φως ορισμένων χωρών της περιοχής».

Έπειτα από περισσότερο από έξι μήνες πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο και η σύγκρουση έχει πλέον επεκταθεί στην Υεμένη και τη Σαουδική Αραβία. Οι ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν εντάθηκαν εκ νέου στα τέλη Αυγούστου έπειτα από ένα μήνα ηρεμίας, κυρίως στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, αν και το τελευταίο διάστημα μοιάζουν να έχουν μειωθεί.

Εντωμεταξύ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο «ταχείας κλιμάκωσης» των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, έπειτα από επιθέσεις του υεμενίτικου αντάρτικου κινήματος Ανσαραλά -γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι-, που πρόσκειται στο Ιράν, εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, η πρωτεύουσα της οποίας μπήκε στο στόχαστρο για πρώτη φορά έπειτα από μήνες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που αναμενόταν να περάσει το Σαββατοκύριακο στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ, στην πολιτεία Μέριλαντ (ανατολικά), επέστρεψε στην Ουάσιγκτον το βράδυ προχθές Σάββατο. Ο Λευκός Οίκος, για την ώρα στο περιθώριο του πολέμου στην Υεμένη, δεν εξήγησε γιατί.

Η εσπευσμένη επιστροφή ωστόσο καταγράφηκε ενώ ξεπεράστηκε ακόμη ένα όριο στις εχθροπραξίες ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και την Ανσαραλά, που ελέγχει μεγάλο μέρος της γειτονικής Υεμένης και μάχεται εναντίον των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, οι οποίες υποστηρίζονται από στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ.

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθι, σύμφωνα με το Fox News. Δήλωσε πως οι ηγέτες των ανταρτών «δέχτηκαν να μην πολεμήσουν εναντίον των ΗΠΑ», σύμφωνα με δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά, ο οποίος μίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο.