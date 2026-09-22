Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, έφτασε χθες, Δευτέρα, στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσε η ιρανική διπλωματία.

Ο κ. Αραγτσί είναι ο πλέον υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος που εισήλθε στην επικράτεια των ΗΠΑ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τους βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Μετά την άφιξή του, ο κ. Αραγτσί συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κυρίως για το πρόγραμμα της εβδομάδας υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Ο πιο σημαντικός στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε (αυτό) το σπουδαίο διεθνές βήμα για να υπερασπίσουμε τη νομιμότητα, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ιρανικού λαού», είπε ο υπουργός, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης σημείωναν προηγουμένως ότι επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας αναμενόταν να είναι ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος, όπως ανέφεραν, προγραμματιζόταν να αναχωρήσει σήμερα από το Ιράν.

Ανέφεραν επίσης ότι διάφοροι αξιωματούχοι, ανάμεσά τους μέλη της ομάδας επικοινωνίας του, στερούνταν θεωρήσεις διαβατηρίων για να πάνε στις ΗΠΑ.

Μόλις έφτασε ο υπουργός στις ΗΠΑ, ο εκπρόσωπός του στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, σημείωσε πάντως ότι είναι «επικεφαλής διπλωματικής αντιπροσωπείας» που θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

Ο κ. Αραγτσί θα έχει συνομιλίες και «διαβουλεύσεις με διάφορους αξιωματούχους και υπουργούς Εξωτερικών», σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Οι ΗΠΑ ενέκριναν το ταξίδι ιρανικής αντιπροσωπείας στο έδαφός τους για να συμμετάσχει στις εργασίες της ΓΣ στον ΟΗΕ, αλλά επιβάλλοντας, όπως είχαν ήδη πράξει ήδη πέρυσι, αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις της. Στα μέλη της απαγορεύεται να πάνε να αγοράσουν είδη πολυτελείας, έκρινε σκόπιμο να υπογραμμίσει την περασμένη Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι διαβίβασε ξανά στις ΗΠΑ, μέσω του εμιράτου του Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή, τους όρους του για να ξανανοίξει το στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, στην καρδιά πλέον της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον.