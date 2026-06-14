Έντονη δυσαρέσκεια φέρεται να εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο, σε μια χρονική συγκυρία που οι διπλωματικές διεργασίες στην περιοχή βρίσκονταν σε κρίσιμο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό αμέσως μετά την επίθεση και δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την εξέλιξη. Όπως φέρεται να δήλωσε, εξέφρασε με άμεσο τρόπο την αντίθεσή του στην απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει στο συγκεκριμένο πλήγμα.

Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και του εξέφρασε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη: «Του είπα τι στο διάολο κάνεις;» τόνισε στο αμερικανικό μέσο ο Τραμπ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες του Fox News και Axios, ο Τραμπ θεωρεί ότι η στρατιωτική ενέργεια ήρθε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία με το Ιράν. Μάλιστα, εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι σχετικές εξελίξεις.

Δημοσίευμα του Axios αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος όταν ενημερώθηκε για τα γεγονότα στη Βηρυτό, θεωρώντας πως η συγκεκριμένη κίνηση περιέπλεξε το ήδη εύθραυστο διπλωματικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε: «Γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει μια γ@@@@ επίθεση; Ήμουν πολύ θυμωμένος. Του το έκανα σαφές».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ φέρεται να άσκησε κριτική στην κρίση που επέδειξε η ισραηλινή ηγεσία στη συγκεκριμένη υπόθεση, μεταφέροντας προσωπικά στον Νετανιάχου την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να απευθύνει μήνυμα και προς την Τεχεράνη, καλώντας το Ιράν να αποφύγει οποιαδήποτε απάντηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η νέα κρίση, ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος ότι οι διαδικασίες δεν έχουν εκτροχιαστεί οριστικά και εκτιμά πως η συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μπορεί τελικά να προχωρήσει μέσα στις επόμενες ώρες.